বিদ্যুতের বিল থেকে ইন্টারভিউ কল! এই ৪ হোয়াটসঅ্যাপ বা SMS এলে ভুলেও খুলবেন না

#নয়া দিল্লি: বর্তমানে দেশে ইউপিআই (UPI) চালু হওয়ায় টাকা পাঠানো এবং গ্রহণ করা আগের চেয়ে সহজ হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্ক্যামারদের দৌরাত্ম। বিভিন্ন ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপ ও এসএমএসের মাধ্যমে সমানে চলছে লুঠতরাজ। সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপের (WhatsApp) মাধ্যমে এমন অনেক মেসেজ আসছে যেগুলিতে এমন বিভিন্ন লিঙ্ক পাঠানো হয়, ব্যবহারকারীরা যাতে ক্লিক করলেই সর্বনাশ!

আজ আমরা এমন ৪ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আর এসএমএস-এর কথা বলব যা সম্প্রতি খুবই পরিচিত, অনেকের কাছেই এসেছে।

১ চাকরিতে নিয়োগের মেসেজ

হোয়াটসঅ্যাপে টার্গেটেড টেক্সট মেসেজ বা এসএমএসের মাধ্যমে এমন মেসেজ করা হয়। এই সব মেসেজে ব্যবহারকারীদের সুযোগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যেমন, “Dear you have passed our interview, wage is 8000 Rs/Day. Please contact me to discuss detail: http://wa.me/9191XXXXXX SSBO.” এই ধরনের মেসেজ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

২ নগদ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিযুক্ত/ লাকি ড্র বিজয়ী মেসেজ

এটি অবশ্য একটি পুরনো কৌশল। এতে শুধু এসএমএস-এর মাধ্যমেই নয়, এমনকী ব্যবহারকারীদেরর ই-মেলের মাধ্যমেও নগদ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। “KBC Jio” মেসেজ থেকে শুরু করে ব্যবহারকারীরা এমনও মেসেজ পান “Congratulations! You have won Rs 50,000! Click this link to claim your reward!”। KBC Jio-তে নগদ পুরস্কার হিসাবে ২৫,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অনেক সময়ই এই ধরনের মেসেজে বৈধতা আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) বা সোনি এলআইভি-র (Sony Liv) লোগোও জুড়ে দেওয়া হয়।

৩ বন্ধুদের ওটিপি চাওয়া

একটা সময় এই মেসেজটি খুবই প্রচলিত হয়েছিল। এতে সাধারণত ব্যবহারকারীদের পরিচিত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে একটি ছয়-সংখ্যার কোড চাওয়ার কথা জানানো হয়। এখানে স্ক্যামাররা নিজেদের পরিচিত নম্বরগুলির মধ্যে একটি হিসাবে জাহির করে এবং ব্যবহারকারীকে একটি কোড পাঠাতে বলে যা তাঁরা এসএমএস-এর মাধ্যমে পান। এটি পাঠালেই ব্যবহারকারী হোয়াটসআপ থেকে লগ আউট হয়ে যাবেন। কেন না, এটি সাধারণত কোনও অ্যাকাউন্ট অন্য কোনও ডিভাইস থেকে খোলার চেষ্টা করলে পাঠানো হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এমন মেসেজ শুধুমাত্র পরিচিতিদের নাম করে টাকা লুঠ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৪ বিদ্যুৎ বিল প্রদানের জন্য মেসেজ

সম্প্রতি অনেকেই তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে ইলেকট্রিসিটি বিল পরিশোধ করার মেসেজ পান। এখানে ব্যবহারকারীরা তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপে বা এসএমএস-এর মাধ্যমে একটি মেসেজ পান যাতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে একটি নম্বর থাকে আসলে স্ক্যামিংয়ের পার্ট। মেসেজে বলা হয় যদি তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ভাবে বিদ্যুতের বিল পরিশোধ না করেন তাহলে তাঁদের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হবে। মেসেজটি অনেকটা এই রকম, “Dear Consumer Your Electricity power will be disconnected tonight at 9.30 pm from electricity office because your previous month bill was not update. Please immediately contact with our electricity officer 8260303942 Thank you.” যে নম্বর দেওয়া থাকে, তাতে কল না করলে অবশ্য কোনও বিপদ নেই!

Published by:Piya Banerjee First published: September 10, 2022, 21:28 IST

Tags: SMS, Whatsapp, WhatsApp Message