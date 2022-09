tech tips: how to create multiple upi ids on google pay in easy steps

করোনা মহামারীর পর থেকে দেশ জুড়ে বেড়ে গিয়েছে অনলাইন পেমেন্ট। বর্তমানে প্রায় অনেকেই বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনলাইন পেমেন্ট করে থাকেন। ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস ভারতে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্র ভারতে এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

অনেক সময় বিভিন্ন কারণের জন্য আর্থিক লেনদেন আটকে থাকে। কিন্তু সেই সময় ইউপিআই আইডির মাধ্যমে খুব সহজেই আর্থিক লেনদেন করা যায়। এর জন্য অনেকেই একটি ইউপিআই আইডি-র বদলে অনেকগুলো ইউপিআই আইডি ব্যবহার করেন। একজন গ্রাহক একসঙ্গে একের বেশি ইউপিআই আইডি খুলতে পারেন।

গুগল পে-র ইউজাররা নিজেদের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে চারটি ইউপি আইডি তৈরি করতে পারে। এছাড়াও গুগল পে-র ইউজাররা একই ব্যাঙ্কের সঙ্গে অনেকগুলো ইউপি আইডি তৈরি করতে পারেন। গুগল পের মাধ্যমে ইউজাররা আলাদা আলাদা ব্যাঙ্কে অতিরিক্ত ইউপিআই আইডি তৈরি করে, বিনা কোনও বাধায় খুব সহজেই আর্থিক লেনদেন করতে পারেন। গুগল পে তাদের ইউজারদের তেজ গতিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আর্থিক লেনদেন করার জন্য খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের ফিচারের সুবিধা দেয়।

কীভাবে কাজ করে –

গ্রাহকদের কোনও ইউপিআই আইডি কাজ না করলে, গুগল পে গ্রাহকদের পেমেন্ট করার জন্য বিকল্প উপায় বেছে নেওয়ার অপশন দেয়। এছাড়াও ইউপি আইডি সুনিশ্চিত করে বিনা কোনও বাধায় গ্রাহকদের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করার বিষয়টি। গ্রাহকরা এক সঙ্গে অনেক ইউপি আইডি খুললেও নিজেদের প্রয়োজন মতো সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন এবং নিজেদের ইচ্ছামত সেগুলো বন্ধও করে দিতে পারেন।

গুগল পে-তে ইউপিআই আইডি যুক্ত করার উপায় –

গুগল পে-তে ইউপিআই আইডি যুক্ত করার জন্য সবার প্রথমে নিজেদের অ্যান্ড্রয়েড অথবা আইওএস ডিভাইসে গুগল পে অ্যাপ খুলতে হবে। এরপর সেই অ্যাপে সাইন ইন অপশনে গিয়ে লগ ইন করতে হবে। এরপর ফোনের স্ক্রিনের উপরে ডান দিকে থাকা ফটোতে ক্লিক করতে হবে। এরপর টাকা দেওয়ার উপায় বেছে নিতে হবে।

এরপর সেখান থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করতে হবে যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে গ্রাহকরা নতুন ইউপিআই আইডি যুক্ত করতে চান। এরপর ড্রপডাউন করে ইউপিআই আইডি ম্যানেজ অপশন বেছে নিতে হবে। এরপর নতুন ইউপিআই আইডি জেনারেট করার জন্য ‘+’ সিম্বল ক্লিক করতে হবে।

এরপর ‘চুজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট টু প্লে উইথ (Choose an account to pay with ) অপশন বেছে নিতে হবে। এখানে গ্রাহক যাঁকে টাকা পাঠাতে চান, তাঁর ইউপিআই আইডি বেছে নিতে হবে। এরপর ইউজারদের অ্যাড নাউ অপশন বেছে নিতে হবে।

এরপর গুগল পে-র তরফে গ্রাহকদের অতিরিক্ত ইউপিআই জেনারেট করার জন্য একটি এসএমএস পাঠাবে। এক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এসএমএস চার্জ লাগু হবে।

September 13, 2022

