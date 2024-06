এআইইউবিতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতি শীষর্ক দিনব্যাপী সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি (বাংলাদেশ পদার্থবিজ্ঞান সমিতি) ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি – বাংলাদেশ (এআইইউবি) এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের যৌথ আয়োজনে ২৭ জুন ২০২৪ এ “The Advancement of Physics Research for Engineering Students” বিষয়ে দিনব্যাপী সেমিনার এবং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনার ও কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী এবং ২০ জন শিক্ষক অংশগ্রহন করেন। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি’র সহ-সভাপতি ও বুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আকতার হোসাইন এর সভাপতিত্বে উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও ব্যক্তিগত কারণে ভিডিও বক্তব্য দিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এআইইউবি এর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুর রহমান। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ইনস্টিটিউট অফ ন্যানোটেকনোলজি এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খাঁন, এআইইউবি এর ফ্যাকাল্টি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি এর ডিন মি. মশিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বেসিক বিষয় হিসাবে পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভালো করতে হলে পদার্থবিজ্ঞানে ভালো করতে হবে। গবেষণার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে। সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আন্ডার গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার উপর সেমিনার হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। দীর্ঘদিন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা আমার কাছে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয় জানতে আসতো। অনেক বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আগে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুর রহমান বলেন, এআইইউবি তে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স খোলার বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খাঁন বলেন ন্যানোটেকনোলজি ইনস্টিটিউটে ইঞ্জিনিয়ারদের জবের ভালো সু্যোগ থাকবে। সেক্ষেত্রে তাদের পদার্থবিজ্ঞানে ভালো হতে হবে। পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মি. মশিউর রহমান বলেন কম্পিউটার সাইন্সে ভালো হতে হলে পদার্থবিজ্ঞানে ভালো হতে হবে।

টেকনিক্যাল সেশনে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার উপর প্রেজেনটেশান দেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ডিভিশনাল হেড ড. মোঃ খাইরুল ইসলাম, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি এর সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু জাফর জিয়াউদ্দিন আহমেদ, বুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আকতার হোসাইন এবং এআইইউবি এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. হুমায়রা ফেরদৌস। টেকনিক্যাল সেশনে ‘সেশন চেয়ার’ ছিলেন এআইইউবি এর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুর রহমান এবং ‘সেশন কো-চেয়ার’ ছিলেন এআইইউবি এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারজানা সাবিথ।

দুপুরের খাবারের পর “How to make Physics research more popular to Engineering Students” বিষয়ের উপর প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্যানেল আলোচনায় মডারেটর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি এনং সাইন্সের (UITS) ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোঃ আবু হাসান ভুইয়া। প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আকতার হোসাইন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক ডিরেক্টর (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রতন চন্দ্র ঘোষ এবং বুয়েটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান। আলোচনার শেষ পর্যায়ে মডারেটর অধ্যাপক ড. মোঃ আবু হাসান ভুইয়া বলেন সবার এটিটিউট নিরানব্বই পারসেন্ট পজেটিভ হতে হবে সাথে চেষ্টা থাকতে হবে তবেই সফলতা আসবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে চিফ প্যাট্রন ছিলেন এআইইউবি এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম, প্রধান অতিথি ছিলেন UITS এর ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোঃ আবু হাসান ভুইয়া। এছাড়াও অতিথি হিসাবে ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ডিভিশনাল হেড ড. মোঃ খাইরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি’র সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রতন চন্দ্র ঘোষ, এআইইউবি এর ফ্যাকাল্টি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি এর সহযোগী ডিন অধ্যাপক ড. দীপ নন্দী।

চিফ প্যাট্রন এর বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম বলেন, আমরা পদার্থবিজ্ঞান শিখি কারণ আমি ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। আমরা পদার্থবিজ্ঞান শিখি কারণ আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। অধ্যাপক ড. দীপ নন্দী বলেন, ইঞ্জিনিয়ারিং এ পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষ হতে সাহায্য করবে।

উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রোগ্রামের লোকাল অরগানাজিং সেক্রেটারি ও এআইইউবি এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. শোভন কুমার কুন্ডু স্বাগত বক্তব্য দেন এবং এআইইউবি এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. হুমায়রা ফেরদৌস সমাপনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য দেন।