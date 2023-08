কলকাতা এবং দিল্লিতে সফল ভাবে ৫জি পরীক্ষা করল জিও; জানাচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন – News18 Bangla

কলকাতা: সম্প্রতি শহরে ২৬ গিগাহার্ৎজ ব্যান্ডের উপর রিলায়েন্স জিও ইনফোকম ৫জি পরিষেবা সফল ভাবে পরীক্ষা করলেন এলএসএ অফিসাররা। কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে এটা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনের পক্ষ থেকে।

জিও প্ল্যাটফর্মসের তৈরি করা রেডিও এমএমওয়েভের উপর অত্যন্ত দারুণ ২.১ জিবিপিএস থ্রুপুট প্রদর্শন করেছে জিও কলকাতা। শহরের লাইসেন্স সার্ভিস এরিয়াতে ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমের কাছেই এই থ্রুপুট দর্শানো হয়েছে। একটি বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কে এমএমওয়েভ স্পেকট্রামের উপর দেশের প্রথম এফআই-২ স্ট্যান্ডঅ্যালোন মোড রেডিও স্থাপন করা হল। ৫জি স্পেকট্রামকে সাধারণত তিনটি 3GPP দ্বারা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে ভাগ করা হয়েছে – লো, মিডিয়াম এবং হাই। যেখানে লো আর মিডিয়াম ব্যান্ডকে এফআর১ (সাব ৬ গিগাহার্ৎজ) হিসেবে এবং হাই ব্যান্ডকে এফআর২ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

