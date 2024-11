দৈত্যের মতো সাগরে পাক খাচ্ছে, কেমন দেখতে বম্ব সাইক্লোন? উপগ্রহে ধরা পড়ল ভয়ঙ্কর ছবি

Last Updated: November 21, 2024, 10:31 AM IST

এই মুহূর্তে আমেরিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলের দিকে অবস্থান করছে এই বম্ব সাইক্লোন৷ সমুদ্রের উপরে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াচ্ছে সে৷ মহাকাশ থেকে এই বম্ব সাইক্লোনকে দেখতে একটি দৈত্যের মতো মনে হচ্ছে৷ অন্তত উপগ্রহ চিত্রে সেরকমই ছবি ধরা পড়েছে৷

ন্যাশনাল ওসানিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রকাশ করা উপগ্রহ চিত্রে বম্ব সাইক্লোনের ভয়ঙ্কর রূপ ধরা পড়েছে৷ আবহবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, ভয়ঙ্কর এই ঘূর্ণিঝড় নিজের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে নদীর মতো জলরাশি টেনে আনছে৷ ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাই প্রবল বৃষ্টি শুরু হবে৷ উপগ্রহ চিত্রে এই প্রক্রিয়ার গোটাটাই ধরা পড়েছে৷

An incredible view of the ‘bomb cyclone’ strengthening and approaching the Pacific Northwest. pic.twitter.com/UeKyd0VA0z

— CIRA (@CIRA_CSU) November 20, 2024