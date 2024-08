ব্রাজিলে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, ৬১ আরোহীর সবাই নিহত

google_ad_client = "ca-pub-4770550234200900"; /* footer2 */ google_ad_slot = "footer2"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_client = "ca-pub-4770550234200900"; /* footer2 */ google_ad_slot = "footer2"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;





ঢাকা: ব্রাজিলের সাওপাওলো রাজ্যে ভিনহেডো শহরের কাছে ৬১ জন আরোহী নিয়ে একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে ৫৭ জন যাত্রী ও চারজন ক্রু ছিল। উড়োজাহাজে থাকা সব আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। খবর: এএফপি।

উড়োজাহাজটি পরিচালনাকারী ভোয়েপাস এয়ারলাইন দুর্ঘটনার এ তথ্য দিয়েছে।

ভোয়েপাস এয়ারলাইনের এটিআর ৭২-৫০০ মডেলের উড়োজাহাজটি পারানা রাজ্যের কাসকাভাল থেকে সাওপাওলো রাজ্যের গোয়ারুলহোস বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে ভিনহেডো শহরের কাছে বিধ্বস্ত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখানো হয় খাড়াভাবে পড়ে থাকা উড়োজাহাজটি থেকে আগুনের শিখা বের হয়ে আসছে। এছাড়া অন্যান্য ফুটেজে আবাসিক এলাকায় বিধ্বস্ত হওয়া উড়োজাহাজটি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানায়, আরোহীদের কেউই বেঁচে নেই।

সাওপাওলো রাজ্যের গভর্নর টারসিও ডি ফ্রেইটাস দুর্ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের জানান, নিহত আরোহীদের দেহাবশেষ শনাক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

এ দুর্ঘটনায় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা ডা সিলভা তিনদিনের শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছেন।

The post ব্রাজিলে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, ৬১ আরোহীর সবাই নিহত appeared first on Sarabangla | Breaking News | Sports | Entertainment.





Source link