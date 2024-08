মুক্তি পাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া

google_ad_client = "ca-pub-4770550234200900"; /* footer2 */ google_ad_slot = "footer2"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_client = "ca-pub-4770550234200900"; /* footer2 */ google_ad_slot = "footer2"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;





ঢাকা: নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্তিতে থাকা বিএনপির চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দ্রুতই মুক্তি পাচ্ছেন।

সোমবার (৫ আগস্ট) বিকেলে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত এক জরুরি বৈঠকে তার মুক্তির সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

রাষ্ট্রপতির প্রেসউইং থেকে জানানো হয়, অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীর প্রধান এবং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বঙ্গভবনে বৈঠক হয়।

ওই বৈঠকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এবং সম্প্রতি বিভিন্ন মামলায় আটক সকল বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন কোনোভাবে বিনষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে সভায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া, আন্দোলনে নিহতের আত্মার মাগফেরাত কামনা, দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সকলকে ধৈর্য ও সহনশীল আচরণ করার আহ্বান জানানো হয় এবং লুটতরাজ ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

The post মুক্তি পাচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া appeared first on Sarabangla | Breaking News | Sports | Entertainment.





Source link