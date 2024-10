Building collapsed in bengaluru during heavy bengaluru rain, 3 died

Last Updated: October 23, 2024, 12:34 AM IST

পুলিশ এবং ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এবং আরও তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। বাকিদের উদ্ধার কাজ অব্যাহত। এ বিষয়ে পুলিশ বিভাগ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কিছু জানানো হয়নি।

আহত নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে একজন ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানান। পুলিশ, ফায়ার ফোর্স এবং জরুরী সেবা কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহত শ্রমিকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং তাঁর ডেপুটি ডি.কে. শিবকুমার এখতিয়ার ফোন করেন ডিসিপি দেবরাজকে৷ তাঁর কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে আপডেট নিয়েছেন।

বাবুসাপাল্যায় মর্মান্তিক ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও বিল্ডিং তৈরির কাজ চলছিল৷ যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক বাইরাথি সুরেশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুরো ব্যপারটির তদারকি করেন।

অন্যদিকে, সূত্র নিশ্চিত করেছে যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত আবদুল কালামের আত্মীয়রা যে কেন্দ্রীয় বিহার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন, সেখান থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে৷ কারণ ভারী বৃষ্টিতে সেই সব জায়গাগুলি ভেসে গিয়েছে৷

