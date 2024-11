Car caught fire while celebrating marriage with fire crackers

সাহারানপুর: উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে একটি বিয়ের শোভাযাত্রায় সম্প্রতি একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, একজন ব্যক্তি গাড়ির সানরুফ থেকে বেরিয়ে ক্রমাগত আতশবাজি ফাটাচ্ছেন। পটকার বিকট আওয়াজে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই ব্যক্তি থামার কোনও লক্ষণ দেখাননি এবং ফুল ও অন্যান্য বিয়ের সাজসজ্জা দিয়ে সুসজ্জিত গাড়ি থেকে রকেট ছুঁড়েই চলছিলেন।

আরও পড়ুন: ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় মদ কোনটি জানেন? ৯৯% মানুষই জানেন না সঠিক উত্তরটি

তিনি একটি বন্দুক ব্যবহার করে আতশবাজি ফাটাচ্ছিলেন। এটার মধ্যেই হঠাৎ আগুন ধরে যায়। এর ফলে কিছু আতশবাজি তার হাতে ফাটে এবং আগুনের ফুলকি গাড়ির ভিতরে গিয়ে পড়ে।

গাড়িটির মধ্যে সম্ভবত আরও আতশবাজি মজুত ছিল, যা একটি ব্যাগে রাখা ছিল। আগুনের ছোঁয়া পেতেই পুরো বাজির স্টক আগুনে পুড়ে যায়। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, গাড়িটি ধোঁয়া ও আগুনে ভরে যাওয়ার পর দ্রুত দুই ব্যক্তি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। পথচারীরা গাড়িটির দিকে ছুটে আসেন, আশঙ্কা করে যে আরও মানুষ ভেতরে আটকে থাকতে পারে।

আরও পড়ুন: সংসদে আগে ৫০ পয়সাতেই মিলত পেট ভর্তি খাবার! এখন থালির দাম কত হয়েছে জানেন?

এই ঘটনার বিশদ বিবরণ এক্স (পূর্বে টুইটার)-এ শেয়ার করা হয়েছে। পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বেপরোয়া কাজের ফলে দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, “খোলা রাস্তায় নিরাপদে আতশবাজি ফাটানোর বদলে দুই যুবক তাদের গাড়ির সানরুফ থেকে পটকা ফাটান। স্ফুলিঙ্গ গাড়ির ওপর পড়ে এবং ভেতরে থাকা আতশবাজির বাক্সগুলো আগুনে পুড়ে যায়।”

ফ্রি প্রেস জার্নালের মতে, ভয়াবহ ঘটনাটি গন্দেভদা গ্রামের এক বাসিন্দার বর যাত্রীতে ঘটেছিল। শোভাযাত্রাটি দেরাদুন যাওয়ার পথে ছিল, কিন্তু আতশবাজির এই ঘটনায় উৎসব উদযাপন বিপর্যয়ে পরিণত হয়।

A car caught fire after a man recklessly burst firecrackers throughs its sunroof. The incident was reported from the #Saharanpur area of #UttarPradesh.

It was during a wedding celebration that people were engaged in bursting firecrackers, however, they did so in a risky manner.… pic.twitter.com/fdBL8FIEcM

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) November 27, 2024