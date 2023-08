Chandrayaan-3 Mission: সফল অবতরণ, চন্দ্রযান ৩-এর তোলা চাঁদের ছবি প্রকাশ করল ইসরো… দেখুন সেই বিরল মুহূর্ত

চাঁদের মাটিতে নামল চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। চাঁদের দক্ষিণ মেরু এখনও অনাবিষ্কৃত। পৃথিবীর আর কোনও দেশ সেখানে পৌঁছতে পারেনি। সেখানেই পৌঁছে গিয়েছে ভারত। চূড়ান্ত পর্যায়ের এই অবতরণ প্রক্রিয়ায় ১৯ মিনিট সময় লেগেছে। এবার চন্দ্রযান ৩-এর তোলা চাঁদের ছবি প্রকাশ করল ইসরো… দেখুন সেই বিরল মুহূর্ত।

Chandrayaan-3 Mission:

Updates:

The communication link is established between the Ch-3 Lander and MOX-ISTRAC, Bengaluru.

Here are the images from the Lander Horizontal Velocity Camera taken during the descent. #Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ctjpxZmbom

— ISRO (@isro) August 23, 2023