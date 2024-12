Earth Rotation: আগে চেপে ধরুন নিজের সিটটা, কারণ পৃথিবীর কত জোরে বনবন করে ঘুরছে দেখলেই চোখ উঠবে কপালে, ভিডিও

Last Updated: December 02, 2024, 11:09 AM IST

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে, সব ধরণের ভিডিও ভাইরাল হয়। তাদের কিছু বাস্তবের বাইরে মনে হয়৷ সম্প্রতি, এমনই একটি ক্লিপ নজর কেড়েছে, গোটা দুনিয়ায় এই মুহূর্তে ভাইরাল সেই ভিডিও। এটি একটি টাইম ল্যাপস ভিডিও, যা দেখে চক্ষু চড়কগাছ৷

এটি বর্তমানে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। খবরে বলা হয়েছে, নামিবিয়ার বার্তোসজ ওয়াজসিঙ্ক নামে একজন ফটোগ্রাফার আকাশকে স্থির করে এটি রেকর্ড করেছেন।

পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, তবে এটি দেখতে পাওয়া যায় না ফটোগ্রাফার বার্তোসজ ওয়াজসিঙ্ক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর আবর্তনের একটি আশ্চর্যজনক ভিডিও রেকর্ড করেছেন।

এই ভিডিওটি দেখলে, আপনি দেখতে পাবেন পৃথিবী তাঁর অক্ষের উপর দিন থেকে রাত ঘুরছে। এই ক্লিপে ক্যামেরাটি এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন এটি আকাশের দিকে স্থির থাকে। এই কারণেই পৃথিবীর ঘূর্ণন রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে৷ যদিও ভিডিওটি আসলে একটি টাইমল্যাপস ভিডিও৷

এই ভিডিওটি @wonderofscience নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, “পৃথিবীর ঘূর্ণন বা আহ্নিকগতি ২৪ ঘণ্টা ধরে আকাশকে স্থিতিশীল করার ভাবা হয়েছে৷ নামিবিয়াতে চিত্রায়িত করেছেন ফটোগ্রাফার বার্তোসজ ওয়াজকিনস্কি,” ক্যাপশনটি পড়ুন। রইল সেই ভিডিও

The Earth’s rotation visualized by stabilizing the sky over a 24 hour period, filmed in Namibia by photographer Bartosz Wojczyński.pic.twitter.com/YLtVdCtJMN

— Wonder of Science (@wonderofscience) November 16, 2024