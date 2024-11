IND vs SA: জোড়া স্পিনিং ফলা বরুণ-রবি, সঞ্জুর শতরান, প্রোটিয়া ল্যান্ডে ৬১ রানে ধামাকা জয় টিম ইন্ডিয়ার

Last Updated: November 09, 2024, 12:22 AM IST

ডারবান: Ind vs SA: ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া৷ ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ ডারবানে৷ ব্যাট হাতে সঞ্জু স্যামসনের তুখোড় ইনিংসের পর ভারতীয় দুই বোলারের জোড়া ফলা ফালাফালা করে দিল প্রোটিয়াদের৷

জয়ের জন্য ২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৭.৫ ওভারে মাত্র ১৪১ রানে প্যাকআপ হয়ে যায় প্রোটিয়াস৷ বল হাতে তুখোড় পারফরম্যান্স রবি বিষ্ণোই ও কেকেআরের বরুণ চক্রবর্তীর৷ ২ জনেই ৩ টি করে উইকেট নেন৷

জয়ের প্রয়োজনীয় ২০৩ তাড়া করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে দক্ষিণ আফ্রিকা৷ দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৫ রান হেনরিখ ক্লাসেনের৷ এছাড়াও শেষবেলায় জেরাল্ড কোয়েৎজি ১১ বলে ২৩ রান করে একটা চেষ্টা করেন কিন্তু তুখোড় ভারতীয় বোলিংকে আটকে দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না৷

এদিন শুরুতে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় মার্করমের দক্ষিণ আফ্রিকা৷ সঞ্জু স্যামসনের ধামাকা শতরানের ইনিংসে ভর দিয়ে ভারত পৌঁছল একটা ভদ্রস্থ স্কোরে পৌঁছে গেল৷ এদিন ২০ ওভারে ভারত করল ৮ উইকেট খুইয়ে ২০২ রান৷ এদিনের টি টোয়েন্টি সেঞ্চুরি করে তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে ব্যাক টু ব্যাক শতরানের নজির গড়লেন৷ এর আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও শতরান করেছিলেন সঞ্জু স্যামসন৷

তবে সঞ্জু ও সূর্যকুমার জুটি এবং সঞ্জু ও তিলক ভর্মার জুটি যখন ব্যাট করছিল তখন মনে হচ্ছিল স্কোরটা ২৫০ -র কাছাকাছিও পৌঁছে যেতে পারে, ঠিক সেই সময়েই প্রোটিয়া বোলিং প্রথমে সূর্যের উইকেট তোলার পর তিলক ভর্মা ও সঞ্জু স্যামসনকে পরপর তুলে নেন৷

