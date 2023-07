ভারতে Nothing Phone 2-এর দাম –

ভারতে বেস ৮ জিবি + ১২৮ জিবি ভ্যারিয়েন্টের জন্য Nothing Phone 2-এর দাম রাখা হয়েছে ৪৪,৯৯৯ টাকা। কেউ যদি ১২ জিবি + ২৫৬ জিবি মডেলটি ক্রয় করেন, তাহলে তার দাম ৪৯,৯৯৯ টাকা। এছাড়াও এই ফোনের ১২ জিবি + ৫১২ জিবি ভ্যারিয়েন্টটি ৫৪,৯৯৯ টাকায় পাওয়া যাবে। Nothing Phone 2 এই দেশে অনলাইনে পাওয়া যাবে। ভারতে এর ওপেন সেল ২১ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে। এই ফোনে কিছু ব্যাঙ্কের অফার পাওয়া যাবে। গ্রাহকদের কাছে সেই নির্বাচিত ব্যাঙ্কের কার্ড থাকতে হবে।