OPPO Reno10 5G: অসাধারণ ক্যামেরা, দুর্ধর্ষ ডিজাইন এবং সুপারফাস্ট চার্জিং-সহ একটি আকর্ষণীয় স্মার্টফোন

OPPO হল একটি গ্লোবাল স্মার্ট ডিভাইস ব্র্যান্ড, যার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনা সম্পর্কে সকলে ওয়াকিবহাল এবং এই ব্র্যান্ডের Reno সিরিজ কোনও ব্যতিক্রম নয়। Every iteration of the OPPO Reno সিরিজের প্রতিটি মডেলে রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইন, সেরা ক্যামেরা এবং অনন্য কিছু নতুন ফিচার। লেটেস্ট OPPO Reno10 5G এর ব্যতিক্রম নয়। এর ডিজাইন অত্যাধুনিক, নতুন এবং আকর্ষণীয়। এই ফোনের শক্তিশালী MediaTek চিপের সৌজন্যে এর পারফর্মেন্স সবার সেরা। আর এর ক্যামেরা সম্পর্কে জানত চান? তাহলে জেনে নিন, সেগুলি অসাধারণ বলা যেতে পারে। এমন দারুণ সমস্ত ফিচার রয়েছে একটি স্লিক মডেলে যার বডিতে রয়েছে 3D কার্ভ ডিজাইন এবং এই ফোনে যে অনন্য ও চোখ ধাঁধানো ফিনিশিং রয়েছে, তা অন্য কোনও ফোনে দেখা যাবে না।

অসামান্য ডিজাইন এবং দুর্ধর্ষ ডিসপ্লে

কার্ভড গ্লাসের সৌজন্যে, এই ফোনটি দেখতে যতটা রাজকীয় হাতে নিলেও ঠিক ততটাই প্রিমিয়াম অনুভূতি প্রদান করবে। এই ফোনে পাবেন দুইটি রঙের বিকল্প — আইস ব্লু এবং সিলভারি গ্রে — দুইটি রঙই নজর কাড়বে। এই ফোনে রয়েছে OPPO-এর সিগনেচার OPPO গ্লো প্রক্রিয়া দ্বারা প্রদত্ত ফিনিশিং, যা এই ফোনের আভিজাত্য বাড়িয়ে তুলেছে। এর আইস ব্লু রঙের মডেলের ফিনিশিং দেখে মনে হবে যেন নীল রঙের স্বচ্ছ বরফের মধ্যে দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করেছে, আবার এই প্রক্রিয়ার সৌজন্যে তার সাথে দুর্ধর্ষ মেটালিক ফিনিশ-ও পাওয়া যাবে।

উভয় প্রকার ফিনিশিং দেখেই পছন্দ হয়ে যাবে, কারণ এতে রয়েছে মাইক্রোস্কোপিক ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার যা আলোকে দারুণ ভাবে সংহত এবং প্রসারিত করে। অপর একটি আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এর ক্যামেরা ম্যাট্রিক্স। অধিকাংশ স্মার্টফোনে আপনি যে রকম চিরাচরিত পুরোনো ধাঁচের ক্যামেরা আইল্যান্ড দেখে অভ্যস্ত, এখানে তা পাবেন না, বরং এখানে রয়েছে একদম নতুন টু-পার্ট ডিজাইন। উপরের অংশে রয়েছে একটি CD প্যাটার্ন মেটাল, যার মধ্যে বসানো রয়েছে প্রদান ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ মডিউল। আর তার নীচের অংশে রয়েছে আকর্ষণীয় গ্লাস ক্যাপ, যার নীচে বসানো রয়েছে টেলিফটো পোর্ট্রেট ক্যামেরা এবং একটি আল্ট্রা-ওয়াইড ক্যামেরা। একসাথে তারা নিঃসন্দেহে OPPO Reno10 5G-এর লুক আরও সুন্দর করে তুলেছে!

ফোনের সামনের দিকে রয়েছে অসামান্য 6.7” AMOLED ডিসপ্লে, যাতে রয়েছে ১২০ Hz রিফ্রেশ রেট এবং FHD+ রেজোলিউশন। এছাড়াও এতে রয়েছে একটি ১০-bit প্যানেল, যা ১ বিলিয়ন রং এবং ৯৫০nits পিক ব্রাইটনেস দিতে সক্ষম, এই বিশেষত্বের জন্য এটি HDR১০+ সার্টিফিকেশান পেয়েছে, অর্থাৎ এই ফোন আপনাকে দেখার অসামান্য অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

এর স্ক্রিনে সামান্য 3D কার্ভ চোখে পড়বে, যা একদম ধারের অংশকে আরও সুন্দর করে তুলেছে, কারণ এটি এই ফোনকে একদম বর্ডান-বিহীন একটি লুক এনে দিয়েছে যা একে ৯৩% স্ক্রিন-টু-বডি রেশিও প্রদান করেছে।এছাড়াও এই ফোনে রয়েছে AGC ড্রাগনট্রেল স্টার ২ প্রোটেকশান — যা গোরিলা গ্লাস 5এর তুলনায় ২০% বেশি শক্তিশালী — এটি নিশ্চিত করে যেন প্রতিদিন ব্যবহার করা সত্ত্বেও আপনার স্ক্রিনে কোনও ক্ষতি না হয় এবং স্ক্র্যাচ না পড়ে।

OPPO আল্ট্রা-ক্লিয়ার পোর্ট্রেট ক্যামেরা সিস্টেম

ক্যামেরা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, OPPO-এর এই ফোনের ক্যামেরা অ্যারে বাকিদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা।এর মেন ক্যামেরাটি হল ৬৪MP F১.৭ ইউনিট, যার সাথে থাকছে পিক্সেল বিনিং এবং ৪K ভিডিও সাপোর্ট এবং এই ক্যামেরার সহযোগী হিসেবে পাবেন একটি দারুণ ৪৭ mm যা 32MP টেলিফটো পোর্ট্রেট লেন্সের সমতুল্য এবং একটি ৮ MP, ১১২-ডিগ্রী আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা। এই সেল্ফি ক্যামেরাটি ৩২MP ইউনিটের সমকক্ষ।

পোর্ট্রেট ক্যামেরা সিস্টেম হল আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ফিচার, যা নিফটি-ফিফটি সমতুল্য ৪৭mm ফোকাল লেংথ অফার করে এবং একটি RGBW Sony IMX709 ইমেজিং সেন্সর নিশ্চিত করে যেন প্রতিটি রঙ এবং ডিটেল খুব সূক্ষ্ম ভাবে এই ডিভাইসে তোলা প্রতিটি ছবিতে ধরা পড়ে। AI স্মার্টের সৌজন্যে, এতে রয়েছে একটি ALD অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ কোটিং যা ফ্লেয়ার হ্রাস করে এবং আরও একটি কোটিং রয়েছে যা ইনফ্রা-রেড কমায়, এইফোনে ক্যাপচার করা প্রতিটি পোর্ট্রেট দেখে মনে হবে যেন কোনও পেশাদার ফটোগ্রাফার তাঁর দামি ফুল-ফ্রেম DSLR ক্যামেরায় সেই ছবি তুলেছেন।

এর ISP প্রতিটি ছবিকে খুবদ্রত প্রসেস করে এবং আপনাকে F1.4 সমতুল্য থেকে F16 পর্যন্ত বোকে অ্যাডজাস্ট করার সুবিধা প্রদান করে। রাতের অন্ধকারে হোক কিংবা দিনের আলোয়, প্রতিটি ছবি দেখতে সুন্দর হবে। এই ফোনের সামনে থাকা ৩২MP সেল্ফি ক্যামেরাতেও এই ফিচারগুলির সুবিধা পাওয়া যাবে। ফলে এর ২২mm সমতুল্য ফোকাল লেন্স ব্যবহার করে দারুণ সেল্ফি তুলতে পারবেন।

SUPERVOOC TM -এর সাথে দিন-ভর চলার মতো ব্যাটারি

OPPO Reno10 5G তে রয়েছে একটি দারুণ ক্ষমতাশালী ৫,০০০ mAh ব্যাটারি, যা এই ফোনকে সারাদিন ধরে চলার মতো শক্তি জোগায়। যখন আপনার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে যাবে, তখন এর ৬৭W SUPERVOOC TM ফ্ল্যাশ চার্জার সাপোর্ট আপনার ব্যাটারিকে ০ থেকে ১০০% চার্জ করতে সাহায্য করে মাত্র ৪৭ মিনিটে! যদি আপনার আশঙ্কা থাক যে, ফাস্ট-চার্জিংয়ের ফলে ব্যাটারি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাহলে চিন্তা করবেন না, OPPO সেই দিকেও নজর দিয়েছে!

OPPO-এর এক্সক্লুসিভ ব্যাটারি হেলথ ইঞ্জিন (BHE) এমন কিছু অত্যাধুনিক সেন্সর এবং AI দ্বারা পরিচালিত অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে, যা ব্যাটারি লাইফ এবং চার্জিংয়ের প্রতিটি পর্যায়ে একে মনিটর ও ম্যানেজ করে। BHE এর সাহায্যে OPPO ফোনের ব্যাটারি লাইফ ১,৬০০চার্জিং সাইকেল পর্যন্ত বর্ধিত হয় — অর্থাৎ প্রায় ৪ বছর প্রতিদিন চার্জ দেওয়া যাবে — ব্যাটারি লাইফ এবং ফোনের পারফর্মেন্স দীর্ঘ সময় ধরে একই রকম ভাবে চলতে থাকে, যেখানে অন্যান্য ফোনের ব্যাটারি বদলানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। মজার বিষয় হল, এই সুরক্ষা যে কোনও চরমভাবাপন্ন আবহাওয়াতেও বজায় থাকে, ফলে আপনার ফোনের চার্জিং তাপমাত্রা -২০C থেকে ৩৫ীC এর মধ্যে বজায় থাকে।

এই কোম্পানি ২০২৩ SEAL বিজনেস সাস্টেনেবিলিটি পুরস্কার জিতেছে টেকনিকাল ইনোভেশন ক্ষেত্রে সাস্টেনেবিলিটি-র জন্য।

তাল মিলিয়ে চলার মতো পারফর্মেন্স

নিঃসন্দেহে, এই ফিচারগুলি একটি যথার্থ প্রসেসিং প্ল্যাটফর্ম এবং উপযুক্ত RAM ছাড়া ভালো ভাবে কাজ করতে পারবে না এবং OPPO এই দিকেও নজর দিয়েছে। এই ফোনে রয়েছে MediaTek Dimensity 7050 5G মোবাইল প্ল্যাটফর্ম। এতে রয়েছে অত্যাধুনিক ৬ nm ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস এবং এর সাহায্যে CPU অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন না করেই ২.৬ GHz পর্যন্ত বুস্ট করতে পারে। এর ইন্টিগ্রেটেড ডায়নামিক ইঞ্জিন ফোনের পারফর্মেন্স বৃদ্ধি এবং মেমরি ম্যানেজমেন্টে সাহায্য করে, যার মাধ্যমে লোড বেশি হলেও ফোনের পারফর্মেন্স থাকে একদম মসৃণ। OPPO সম্প্রতি Google-এর সাথে কাজ করেছে এবং তৈরি করেছে এমন একটি জিনিস যাকে বলা হচ্ছে “ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে নিখুঁত অ্যান্ড্রয়েড মেমরি আন্ডারলে কনস্ট্রাকশান।” সহজ ভাষায় বললে, এর অর্থ হল সাধারণের চেয়ে এই ফোনের মেমরি অ্যাক্সেস পারফর্মেন্স অনেক বেশি দ্রুত, যার ফলে প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশান মসৃণ ভাবে কাজ করতে পারে।

এর সাথে আপনি পাবেন ৮ GB RAM, এবং তার সাথে ২৫৬ GB স্টোরেজ। পরের বিকল্পটি microSD এর মাধ্যমে আরও বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে OS দ্বারা এবং ৮ GB পর্যন্ত ভার্চুয়াল মেমরি হিসেবে বরাদ্দ করা যেতে পারে যাতে মাল্টি-টাস্কিং ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। OPPO ল্যাবের মত অনুসারে, এই ফোনটি 48-মাসের ফ্লুয়েন্সি প্রোটেকশান টেস্ট পাস করেছে, যা ভার্চুয়াল গ্যারেন্টি প্রদান করে যে এই ফোন টানা ৪ বছরের বেশি সময় ধরে ব্যবহার করলেও স্লো হওয়ার মতো সমস্যা হবে না।

একটি উপযুক্ত এবং নিরাপদ OS: ColorOS 13.1

ColorOS 13.1 হল একটি ডায়নামিক এবং আকর্ষণীয় অপারেটিং সিস্টেম এবং এই OS পাওয়া যাবে OPPO-এর চোখ ধাঁধানো Reno10 5G ফোনে। এর কিছু অনন্য ফিচার হল অটো-পিক্সেলেট (কোনও স্ক্রিনশটে ব্যক্তিগত তথ্য অটোমেটিক ভাবে ব্লার বা আবছা করে দেওয়া) এবং একটি বিল্ট-ইন ইনফ্রা-রেড রিমোট কন্ট্রোল যা যে কোনও রিমোটের ক্ষমতা শিখে নিতে পারে এবং তারপরে আপনার ফোনকে একটি আসল, ইউনিভার্সাল রিমোটে পরিণত করতে পারে, যা ব্যবহার করে আপনি নিজের বাড়ি কিংবা অফিসের যে কোনও জিনিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। নতুন Reno10 5G হল, গোটা বিশ্বে এমন প্রথম ফোন যেখানে এই ফিচার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এটি একাধিক ডিভাইসের জন্য অন্তহীন কানেক্টিভিটি অফার করে, এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এর অসম্ভব সুরক্ষা-যুক্ত OS, যা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাজ থেকে নিরাপত্তা সম্পর্কিত শংসাপত্র পেয়েছে।

সদাব্যস্ত পেশাদারদের জন্য একটি শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় ফোন

প্রথম নজরে ভালো লাগা জরুরি এবং এই কাজটি OPPO Reno10 5G খুব ভালো ভাবে করতে পারে, কারণ এর আকর্ষণীয় 3D কার্ভড ডিজাইন এবং OPPO গ্লো ফিনিশ মন জিতে নেয়। তবে এই সৌন্দর্য কৃত্রিম নয়।

এর পাশাপাশি আপনি সুরক্ষার জন্য পাবেন আল্ট্রা-স্ট্রিং গ্লাস, আল্ট্রা-স্মুথ ১২০ Hz রিফ্রেশ রেট, আল্ট্রা-ইমার্সিভ HDR10+ সার্টিফায়েড ৯৫০-nit ডিসপ্লে, স্টিরিও স্পিকার, একটি আল্ট্রা-ক্লিয়ার টেলিফটো ক্যামেরা, ক্ষমতাশালী ৫০০০mAh ব্যাটারি, ৬৭W SUPERVOOC TM ফ্ল্যাশ চার্জিং, আল্ট্রা-লং ব্যাটারি এবং আরও অনেক কিছু। নতুন OPPO Reno10 5G হল একটি স্মার্ট, মন-মাতানো এবং অত্য়াধুনিক স্মার্টফোন এবং যে সব মানুষ নিজের ডিজিটাস জীবনকে গুরুত্ব দেন তাদের জন্য উপযুক্ত বিকল্প। You don’t have to dig too deep to discover one of the most capable smartphones of ২০২৩সালে বাজারে সবচেয়ে উপযোগী কোন স্মার্টফোন কেনা যেতে পারে, তা খুঁজে বের করার জন্য বেশি খোঁজখবর করার দরকার নেই, কারণ খুব সহজেই বোঝা যাবে যে সবচেয়ে বেশি কাজের এবং নজর-কাড়া ফোন কোনটি।

OPPO Reno10 5G পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ₹৩২,৯৯৯ এর বিনিময়ে এবংও এটি ইতিমধ্যে সেল-এ পাওয়া যাচ্ছে। এটি Flipkart, OPPO স্টোর এবং মেনলাইন রিটেলারদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া যেতে পারে। কেনার জন্য গ্রাহকরা বিভিন্ন অনলাইন এবং অফলাইন অফার উপলভ্য করতে পারেন।

Published by:Riya Dey First published: August 04, 2023, 18:33 IST

