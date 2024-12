Police rescued ambulance by chasing 100 kilometers

আরও পড়ুন: জলের ট্যাঙ্কার পিষে দিল স্কুটি, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত্যু জনপ্রিয় মডেলের!

চুরি করা অ্যাম্বুলেন্সটি ‘১০৮’ পরিষেবার অন্তর্গত ছিল। সকালে ওই ব্যক্তি এটি হাসপাতাল থেকে চুরি করে হায়দরাবাদ-ভিজয়ওয়াড়া জাতীয় সড়কে সাইরেন বাজিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।ধাওয়া চলাকালীন চিটিয়ালায় অ্যাম্বুলেন্সটি একটি পুলিশ গাড়িকে ধাক্কা দিলে এক সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর আহত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রুট বরাবর বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশ সদস্যরা সিনেমার মতো এই চোরকে ধাওয়ায় অংশ নেন। শেষমেশ, এক টোল প্লাজা পার করার পর অ্যাম্বুলেন্সটি রেলিংয়ে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারের নালায় পড়ে যায়। তখনই অভিযুক্তকে আটক করা হয়।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, অ্যাম্বুলেন্সটি টোল প্লাজার কাছে লরির মাধ্যমে তৈরি করা ব্যারিকেড পেরিয়ে যাচ্ছে। অভিযুক্তও আহত হন এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, চোরকে চূড়ান্ত অস্থির মানসিকতার মনে হয়েছে। সে অদ্ভুত আচরণ করছিল সবার সঙ্গে। তবে এই চোরের সঙ্গে আর কোনও অপরাধের যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

It’s not a #Chasing scene of an action film shooting, on #Hyderabad–#Vijayawada National Highway.

A #thief stole 108 #Ambulance from a hospital at Hayathnagar and fled towards Vijayawada, at high speed by using the siren.

Police alerted on the highway to catch the thief.

1/2 pic.twitter.com/llvXMjxXO9

— RSB NEWS 9 (@ShabazBaba) December 7, 2024