Tech Tips: how-to-reset-sbi-yono-username-and-password-online | SBI YONO-র ইউজারনেম বা পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন? দেখে নিন অনলাইনে রিসেট করার উপায় – News18 Bangla

ভারতের সবথেকে বড় ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছে YONO (You Only Need One) সার্ভিস। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাদের গ্রাহকদের ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়ার জন্য চালু করেছে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। গ্রাহকরা এটি ওয়েবসাইট এবং অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা নেট ব্যাঙ্কিং, ফিক্সড ডিপোজিট, ওপেনিং, ট্রানজাকশন হিস্টরি চেক, বুকিং ফ্লাইট এবং ট্রেন, বাস ও ট্যাক্সির টিকিট বুক করতে পারে। এছাড়াও এর মাধ্যমে অনলাইন শপিং এবং মেডিকেল বিল পেমেন্ট করা যায়। অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং আইওএস ফোনের প্লে-স্টোর থেকে এটি ডাউনলোড করা যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায় অনলাইনে।

YONO ডাউনলোড করার পর সেখানে ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ-ইন করতে হবে। এক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এই লগ ইন প্রক্রিয়াটি কিছুটা বড়। গ্রাহকদের প্রাইভেসি এবং সুরক্ষার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এই প্রক্রিয়াটি একটু জটিল রেখেছে। আবার এমন অনেক গ্রাহক রয়েছেন, যাঁরা নিজেদের ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড ভুলে যান মাঝে মাঝেই। কিন্তু ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড ছাড়া YONO খোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সহজ কয়েকটি স্টেপ ফলো করে YONO-র ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড আবার রিসেট করা সম্ভব।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেই উপায়…

১ – এর জন্য সবার প্রথমে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট খুলতে হবে – onlinesbi.com

২ – এরপর লগইন অপশনে ক্লিক করতে হবে। যা পার্সোনাল ব্যাঙ্কিং সেকশন অপশনের মধ্যে রয়েছে।

৩ – এরপর সেখানে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টের ডিটেলস এন্টার করতে হবে। এরপর সেখানে ক্লিক করতে হবে ফরগেট ইউজারনেম/ লগইন পাসওয়ার্ড অপশনে।

৪ – এরপর একটি পপআপ উইন্ডো ওপেন হয়ে যাবে। এরপর ফরগট মাই ইউজার নেম অপশন সিলেক্ট করতে হবে। এরপর নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৫ – এরপর সেখানে গিয়ে জরুরি কিছু তথ্য দিতে হবে। যেমন – সিআইএফ নম্বর, দেশ, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বার এবং ক্যাপচা কোড।

৬ – এরপর সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৭ – এরপর ওটিপি এন্টার করতে হবে, যা গ্রাহকদের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে পাঠানো হবে। এরপর কনফার্ম বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৮ – এরপর স্ক্রিনে নতুন ইউজারনেম দেখা যাবে। যা রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরেও সেন্ড করা হবে।

