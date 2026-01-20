বুধবার, ২১ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:২৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Karan Kundrra Says His Relationship With Tejasswi Prakash Is Constantly Scrutinised: ‘We Can’t Complain’ | Television News মিরপুরে জামায়াতের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ WPL: Welcome win for Jemimah Rodrigues and Delhi Capitals; Mumbai Indians second on table despite fourth loss | Cricket News ‘Sunny Deol Is A Father Figure To Me’: Ahan Shetty On Border 2 Bond With Veteran Actor | Bollywood News SA20 Season 4 playoffs: What makes Sunrisers Eastern Cape this good? | Cricket News Akshay Kumar’s Driver Arrested; Aamir Khan Opens Up On Mahabharata | Bollywood News অ্যানেস্থেসিয়া চিকিৎসায় নতুন দিগন্তের সূচনা করল বিএমইউ ট্রাম্পকে ‘আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টার’ আখ্যা দিলেন ব্রিটিশ এমপি This Actress Married Twice, Converted Into A Muslim, Now Wants To Marry A Pakistani Rohit Sharma’s captaincy record that stood tall for two years — until it was finally broken | Cricket News
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

অ্যানেস্থেসিয়া চিকিৎসায় নতুন দিগন্তের সূচনা করল বিএমইউ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৫ সময় দেখুন
অ্যানেস্থেসিয়া চিকিৎসায় নতুন দিগন্তের সূচনা করল বিএমইউ


ঢাকা: বাংলাদেশের অ্যানেস্থেসিয়া চিকিৎসায় নতুন এক দিগন্তের সূচনা করেছে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ)। দেশের প্রথমবারের মতো রিজনাল অ্যানেস্থেসিয়া বিষয়ক ক্যাডেভার ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে আধুনিক ও নিরাপদ অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে চিকিৎসকদের বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিএমইউ’র এ্যানেসথেশিয়া, এনালজেশিয়া অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের পেইন মেডিসিন ডিভিশনের উদ্যোগে এ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক হিসেবে এতে অংশগ্রহণ করেন ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব রিজনাল অ্যানেস্থেসিয়ার ক্যাডেভার ওয়ার্কশপের প্রধান প্রফেসর পল কেসলার। তিনি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন।

কর্মশালায় চিকিৎসকদের রিজনাল অ্যানেস্থেসিয়া প্রয়োগ, ব্যথা ব্যবস্থাপনা, আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড পদ্ধতি ও নিডলিং টেকনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ২০ জন চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন এবং মৃতদেহ (ক্যাডেভার)-এর ওপর সরাসরি অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

বিশেষজ্ঞরা জানান, রিজনাল অ্যানেস্থেসিয়ার মাধ্যমে রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান না করেই শরীরের নির্দিষ্ট অংশে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব, যা রোগীর জন্য তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং অপারেশন পরবর্তী জটিলতা কমাতে সহায়ক। অপারেশনের সময় ও পরবর্তী ব্যথা ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতি আধুনিক সার্জারির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত।

কর্মশালায় আরও জানানো হয়, ভবিষ্যতে বিএমইউতে এ ধরনের ক্যাডেভারভিত্তিক ওয়ার্কশপ বছরে অন্তত দুইবার আয়োজন করা হবে। আজকের এই আয়োজন বিএমইউ’র পেইন স্কিল অ্যান্ড পাস্টিনেশন ল্যাবকে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব রিজনাল অ্যানেস্থেসিয়ার অ্যাক্রেডিটেশন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। মানব মৃতদেহ ব্যবহার করে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণে শারীরবৃত্তীয় গঠন, স্নায়ু ও পেশীর অবস্থান এবং ক্লিনিক্যাল প্রয়োগ সম্পর্কে বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ তৈরি হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের ক্যাডেভারভিত্তিক প্রশিক্ষণ চিকিৎসকদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি রোগীসেবার মানোন্নয়ন এবং জটিলতা হ্রাসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বলেন, এ ধরনের বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এবং হাসপাতালজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধে আরও সতর্ক ও সচেতন হতে হবে।

বিএমইউ’র আইসিটি ডিরেক্টর ও অ্যানেসথেশিওলজিস্ট অধ্যাপক ডা. একেএম আখতারুজ্জামান কর্মশালায় সঞ্চালনায় করেন। এসময় আরও বক্তব্য দেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার এবং এভারকেয়ার হাসপাতালের অ্যানেসথেশিওলজিস্ট ডা. লুৎফুল আজিজ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ৩৫ জন হাসপাতালে ভর্তি

ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ৩৫ জন হাসপাতালে ভর্তি

জবি ছাত্রী হলে স্তন ক্যান্সারের সচেতনতা সেমিনার ও ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

জবি ছাত্রী হলে স্তন ক্যান্সারের সচেতনতা সেমিনার ও ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ডেঙ্গুর সংক্রমণে আরও ১৮ জন হাসপাতালে ভর্তি

ডেঙ্গুর সংক্রমণে আরও ১৮ জন হাসপাতালে ভর্তি

এরিস্টোফার্মার বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

এরিস্টোফার্মার বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ৩৫ জন হাসপাতালে ভর্তি

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৫২ জন হাসপাতালে ভর্তি

ক্যানসার-প্যারালাইসিস ও বাত রোগীদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ক্যানসার-প্যারালাইসিস ও বাত রোগীদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST