সোমবার, ০৯ মার্চ ২০২৬
ইরানের ড্রোন হামলায় নিহত সালেহ আহমদের জানাযা মৌলভীবাজারে সম্পন্ন

  আপডেট সময়: সোমবার, ৯ মার্চ, ২০২৬
ইরানের ড্রোন হামলায় নিহত সালেহ আহমদের জানাযা মৌলভীবাজারে সম্পন্ন

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইরানের ড্রোন হামলায় নিহত মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার প্রবাসী সালেহ আহমদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

সোমবার (৯ই মার্চ) বিকেল ৫টায় বড়লেখা পৌরসভার গাজিটেকা শাহী ঈদগাহ মাঠে জানাজার নামাজ শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

এর আগে দুপুর ১২টায় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সালেহ আহমদের মরদেহ এসে পৌঁছায়। সেখানে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী নিজে উপস্থিত থেকে পরিবারের সদস্যদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করেন। বিকেল ৩টায় মরদেহ বড়লেখায় নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে। প্রিয়জনকে শেষবারের মতো দেখতে আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী ভিড় জমান।

জানাজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, সরকারি তৎপরতায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। নিহত সালেহ আহমদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাথমিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি আরব আমিরাতের আজমান প্রদেশে ইফতারের পর জরুরি খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের কাজে বের হয়েছিলেন সালেহ আহমদ। ওই সময় ইরান থেকে চালানো ড্রোন হামলার শিকার হন তিনি। আকাশে হঠাৎ উজ্জ্বল আগুনের গোলার মতো বস্তুর বিস্ফোরণে সালেহ আহমদ গুরুতর আহত হন। পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলেও কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ১১ বছর পর বড় কোনো ছুটিতে দেশে আসার কথা ছিল সালেহ আহমদের, কিন্তু তার আগেই এক আকস্মিক হামলায় প্রাণ হারালেন এই রেমিট্যান্স যোদ্ধা।

জ্বালানি তৈল মজুদ ও ওজনে কম এসব অপরাধে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

গণমানুষের নেতা রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা

কক্সবাজার বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের ওপর যুবদলের হামলা, আহত ২

রাজশাহীতে ভেজাল লাচ্চা সেমাই তৈরি করায় জরিমানা

শ্যামনগরে গাবুরাতে ৪টি মৌজাতে ফেইথ ইন এ্যাকশনের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

কালিয়াকৈরে গাড়ীর চাপায় এক পথচারী নিহত

শরীয়তপুরে মানবপাচার চক্রের দৌরাত্ম্য: নুরুজ্জামান–কুদ্দুসের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০ পরিবার জিম্মি
শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট,যুবসেনা ও ছাত্রসেনার বদর দিবস পালিত
১৬ টাকার লেবু ৮০ টাকায় বিক্রির অভিযোগে ৬ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পঁচা মাংস বিক্রির অভিযোগে প্রতিষ্ঠান সিলগালা
শ্রীমঙ্গলে ৪৫পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রে দুবাইতে মৌলভীবাজারের আলী নিহত
IPYG, Monthly Diary Meet Up: Nine Partnerships Signed Across India and Bangladesh
দৌলতপুরে ফসলি জমির মাটি বিক্রি: যুবককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
