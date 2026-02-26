বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৩:৩৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
ইপসার উদ্যোগে মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কক্সবাজারে জেলা রেফারেন্স ডিরেক্টরি প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত বঙ্গোপসাগরে জলদ’স্যু’দের গু’লিতে কুতুবদিয়ার এক জেলে নি’হ’ত! মৌলভীবাজারে বেঙ্গল ফুড সুইট ফুড প্রতিষ্ঠানকে ১৬ লাখ টাকা জরিমানা ক্রিকেট খেলায় প্রান গেলো যুবকের সৌদি ফেরত দুই নারীর লোমহর্ষক ঘটনা শিহরিত করে! ভূঞাপুরে বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কুবি লেখক ফোরামের নবীন বরণ ও ইফতার ইসরায়েলের পাশে থাকার ঘোষণা মোদির Hema Malini On Rift Rumours With Bobby & Sunny After Dharmendra’s Death: ‘Papa Ke Liye Sab Karenge’ | Bollywood News T20 World Cup: Mitchell Santner and Rachin Ravindra dismantle Sri Lanka, keep New Zealand in the hunt for semis | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ক্রিকেট খেলায় প্রান গেলো যুবকের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৬৩ সময় দেখুন
ক্রিকেট খেলায় প্রান গেলো যুবকের

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

মৌলভীবাজারের রাজনগরে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে এক কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম তারেক মিয়া (১৯)। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বুধবার রাজনগর সদর উপজেলার ঘরগাঁও গ্রামে কয়েকজন ক্রিকেট খেলছিল। এ সময় ওই গ্রামের গাজি মিয়ার ছেলে তারেক মিয়ার সাথে তার প্রতিবেশি অপরজন আতিক মিয়ার সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তারেকের বুক, হাত ও পায়ের উরুতে ছুরিকাঘাত করে আতিক। গুরুতর আহত অবস্থায় তারেককে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এলাকার একাধিক বাসিন্দা বলেন, “সাধারণ একটি খেলা নিয়ে এমন মর্মান্তিক ঘটনা খুবই দুঃখজনক। সামান্য বিষয় নিয়ে উত্তেজনা না ছড়িয়ে সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা চাই দ্রুত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হোক।”
নিহতের পরিবারের মামা মিকান আলী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন,“সামান্য খেলা নিয়ে আমাদের ছেলেকে এভাবে হত্যা করা হবে, ভাবতেই পারছি না। আমরা এই হত্যার বিচার চাই। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে আমাদের সন্তানের আত্মা শান্তি পাবে না।”
ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) সুমন চন্দ্র সরকার বলেন, “ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ইপসার উদ্যোগে মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কক্সবাজারে জেলা রেফারেন্স ডিরেক্টরি প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ইপসার উদ্যোগে মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কক্সবাজারে জেলা রেফারেন্স ডিরেক্টরি প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বঙ্গোপসাগরে জলদ’স্যু’দের গু’লিতে কুতুবদিয়ার এক জেলে নি’হ’ত!

বঙ্গোপসাগরে জলদ’স্যু’দের গু’লিতে কুতুবদিয়ার এক জেলে নি’হ’ত!

মৌলভীবাজারে বেঙ্গল ফুড সুইট ফুড প্রতিষ্ঠানকে ১৬ লাখ টাকা জরিমানা

মৌলভীবাজারে বেঙ্গল ফুড সুইট ফুড প্রতিষ্ঠানকে ১৬ লাখ টাকা জরিমানা

সৌদি ফেরত দুই নারীর লোমহর্ষক ঘটনা শিহরিত করে!

সৌদি ফেরত দুই নারীর লোমহর্ষক ঘটনা শিহরিত করে!

ভূঞাপুরে বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার

ভূঞাপুরে বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার

ইসরায়েলের পাশে থাকার ঘোষণা মোদির

ইসরায়েলের পাশে থাকার ঘোষণা মোদির

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST