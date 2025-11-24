খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা জামায়াত আমিরের

ঢাকা: রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেজবুক পেজে এক পোস্টে জামায়াত আমির বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্য মহান রবের দরবারে আশু সুস্থতা কামনা করছি।
উল্লেখ্য, বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তার হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় শ্বাসকষ্ট তীব্র আকার ধারণ করায় চিকিৎসকরা বিশেষ পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে চিকিৎসক দলের একটি সূত্র জানায়, শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় এবং অ্যান্টিবায়োটিকসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক এফ এম সিদ্দিকী বলেন, ‘খালেদা জিয়ার বুকে সংক্রমণ ধরা পড়েছে, যা ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ায় তার শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।’
জানা গেছে, সোমবারও বোর্ড বৈঠক করেছে এবং আরও কিছু পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। চিকিৎসকেরা তাকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এর আগে রোববার রাতে চিকিৎসার জন্য গুলশানের বাসা থেকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৮০ বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে।
এদিকে সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার চিকিৎসক ডা. এজেড এম জাহিদ হোসেনের বরাদ দিয়ে মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন এখন ভালো আছেন।