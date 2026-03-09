সোমবার, ০৯ মার্চ ২০২৬, ১১:৩০ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

গণমানুষের নেতা রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা

  সোমবার, ৯ মার্চ, ২০২৬
দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা স্থানীয় রাজনীতিতে পরিচিত একটি নাম রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা। তিনি কুষ্টিয়া ৭৫ – ১ (দৌলতপুর) আসনে সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রয়েছেন। স্থানীয় অনেক মানুষের মতে, তিনি এলাকার উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রেখে চলেছেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, দৌলতপুরের বিভিন্ন সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে তিনি নিয়মিত উদ্যোগ নেন। এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে তিনি স্থানীয় রাজনীতিতে একটি প্রভাবশালী অবস্থান তৈরি করেছেন।

দৌলতপুরের অনেক বাসিন্দা মনে করেন, জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং মানুষের সমস্যার কথা শোনা—এই দুই বিষয় তার রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকান্ডেও তাকে সক্রিয় দেখা যায় বলে স্থানীয়দের দাবি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক সময় নির্ভর করে মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও উন্নয়নমূলক কাজের ওপর। দৌলতপুরে রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লাকে ঘিরে যে আলোচনা রয়েছে, তার পেছনে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এলাকার অনেক বাসিন্দা আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতেও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্যোগ আরও বিস্তৃত হবে। একই সঙ্গে তারা সাংসদের কাছে এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো খাতে আরও কার্যকর পদক্ষেপের প্রত্যাশা জানিয়েছেন।

