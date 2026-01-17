রবিবার, ১৮ জানুয়ারী ২০২৬, ১২:১১ পূর্বাহ্ন
Smriti Mandhana falls 4 short of maiden WPL century, guides RCB to fourth consecutive win | Cricket News স্বতন্ত্র প্রার্থীকে হুমকি ও লাঞ্চিত করার অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে Manchester is red again! City receive 2-0 humbling as United kick off reboot with Michael Carrick | Football News Shah Rukh Khan Returns To Don 3 After Ranveer Singh's Exit?; Kangana Ranaut Alleges AR Rahman Snubbed Emergency | Bollywood News 'Grounded And Unshaken': Mrunal Thakur Shares FIRST Post Amid Wedding Rumours With Dhanush | Bollywood News সম্প্রীতি ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না -হাবীব আজম ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার রাঙ্গামাটির পর্যটনে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ গবেষকদের Nora Fatehi Reacts To Alleged Bhushan Kumar Affair Amid Dating Rumours With Achraf Hakimi | Bollywood News জবি ছাত্রী হলে স্তন ক্যান্সারের সচেতনতা সেমিনার ও ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত
স্বাস্থ্য

জবি ছাত্রী হলে স্তন ক্যান্সারের সচেতনতা সেমিনার ও ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
জবি: পরিবেশবাদী সংগঠন ‘গ্রীন ভয়েস’ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা আয়োজন স্তন ক্যান্সার সচেতনতা সেমিনার ও ফ্রি মেডিকেল চেক-আপ ‘জাগো আলোকবন্দিতা’ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারীস্বাস্থ্যের অন্যতম বড় সংকট স্তন ক্যান্সারের লজ্জা ও ট্যাবু ভাঙতে এ ব্যতিক্রমী আয়োজন করেন সংগঠনটি।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল অডিটোরিয়ামে এই সেমিনার ও ফ্রি মেডিকেল চেক-আপ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজকদের মতে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণের কৌশল শেখানো এবং নিঃসংকোচে স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে ট্যাবু হিসেবে বিবেচিত এই রোগ নিয়ে খোলামেলা আলোচনার একটি নিরাপদ পরিসর তৈরি করাই ‘জাগো আলোকবন্দিতা’ ক্যাম্পেইনের প্রধান উদ্দেশ্য।

সেমিনার শেষে অডিটোরিয়ামের পাশে স্থাপিত বিশেষ বুথে নারী চিকিৎসক ড. নিশাত শবনম-এর তত্ত্বাবধানে প্রায় ১০০ জন নারী শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মূল সেশন পরিচালনা করেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটাল-এর ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ড. সাইফুল ইসলাম (শাহিদ) তিনি স্তন ক্যান্সারের কারণ, লক্ষণ, বিভিন্ন স্টেজ, কোনটি স্তন ক্যান্সার এবং কোনটি নয়, প্রাথমিক পরীক্ষা, করণীয়, সেলফ-ব্রেস্ট এক্সামিনেশন পদ্ধতি এবং বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রোগটির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি কেন এই বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলা জরুরি তা ব্যাখ্যা করেন।

আলোচনা পর্ব শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হয় উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর সেশন। শিক্ষার্থীদের গোপনীয়তা রক্ষার্থে চিরকুটের মাধ্যমে প্রশ্ন করার ব্যবস্থা রাখা হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। শিক্ষার্থীরা সরাসরি তাদের দ্বিধা, ভয় ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে।

গ্রীন ভয়েসের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে ড. আনোয়ারা আক্তার বলেন, “আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এমন একটি সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ। আমি আশা করি, এখান থেকে পাওয়া জ্ঞান শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবার ও সমাজে ছড়িয়ে দেবে।”

গ্রীন ভয়েস জবি শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. ইমরান হোসাইন বলেন, “এই ট্যাবু ভাঙতে হলে আমাদের সবাইকে আওয়াজ তুলতে হবে। ভবিষ্যতেও ক্যাম্পাস ও হলভিত্তিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অব্যাহত থাকবে।”

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে গ্রীন ভয়েস জবি শাখার সভাপতি মো. রাশেদুজ্জামান লিমন বলেন, “আমাদের দেশে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীদের বড় একটি অংশই চিকিৎসকের কাছে যান একদম শেষ পর্যায়ে। এর প্রধান কারণ সামাজিক লজ্জা। আজ আমরা সেই লজ্জা ভেঙে সচেতনতার মাধ্যমে আমাদের বোনদের বাঁচাতে একত্রিত হয়েছি।”

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল প্রশাসনের প্রতিনিধি ও জবি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আনোয়ারা আক্তার, হল সংসদের ভিপি জান্নাতুল উম্মি তারিন, ছাত্রদল হল কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফারজানা আক্তার রিমি, হল সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক খাদিজা খাতুন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ফারজানা আক্তার, গ্রীন ভয়েস জবি শাখার সহ-সভাপতি খুশনূর আলম, পাঠচক্র সম্পাদক রোকসানা আক্তার, কার্যনির্বাহী সদস্য আর্নিকা আরাফাত আখি ও সামিউন সানামসহ নারী হলের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী। অনুষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে ছিল ‘অপরাজিতার অগ্রযাত্রা’।





