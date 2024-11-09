শনিবার , ৯ নভেম্বর ২০২৪ | ২৪শে কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
জাতীয়
রাজনীতি
অর্থনীতি
ই-কমার্স
বাংলাদেশ
বহি বিশ্ব
খেলাধুলা
প্রযুক্তি
বিনোদন
আইন-আদালত
en
অর্থনীতি
আইন-আদালত
ক্যারিয়ার
খেলাধুলা
জাতীয়
তরুণ উদ্যোক্তা
ধর্ম
নারী ও শিশু
প্রবাস সংবাদ
প্রযুক্তি
প্রেস বিজ্ঞপ্তি
বহি বিশ্ব
বাংলাদেশ
বিনোদন
মতামত
/
রান্নাঘর
জোর করে পণ দিয়েছে শ্বশুরবাড়ি, মামলা ঠুকলেন জামাই! অভিযোগ শুনে কী বলল আদালত?
bdnewstimes
নভেম্বর ৯, ২০২৪ ১০:৫৪ অপরাহ্ণ
নয়াদিল্লিতে বিয়েকে কেন্দ্র করে এমন একটি অভিনব ঘটনা সামনে এসেছে, যা সচরাচর শোনা যায় না
Source link
বিডিনিউজে সর্বশেষ
জোর করে পণ দিয়েছে শ্বশুরবাড়ি, মামলা ঠুকলেন জামাই! অভিযোগ শুনে কী বলল আদালত?
সর্বশেষ সংবাদ
২০২৫-এ শনির তীব্র শক্তিতে দিনে দ্বিগুণ রাতে চারগুণ উন্নতি, নতুন ঘরে সূর্যপুত্র
সর্বশেষ সংবাদ
সাপ্তাহিক লেনদেনের শীর্ষে ওরিয়ন ফার্মা – Corporate Sangbad
সর্বশেষ সংবাদ
South 24 Parganas News: আচমকা অ্যাকাউন্টে ঢুকছে টাকা! আহ্লাদে আটখানা এই এলাকার ব্যবসায়ীরা
সর্বশেষ সংবাদ
বিডিনিউজে জনপ্রিয়
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja, – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ
সর্বশেষ - বিনোদন
Beyonce Breaks Her Tie With Husband JAY-Z To Become The Most Nominated Artist In Grammy History
Jennifer Lopez Makes Rare Comment On Ex-Husband Ben Affleck After Divorce: ‘I Would Describe…’
Latest Entertainment News Live Updates Today (November 9, 2024): Jennifer Lopez Makes Rare Comment On Ex-Husband Ben Affleck After Divorce: ‘I Would Describe…’
Tiger Shroff Reacts To Rohit Shetty’s Praise For Singham Again And Potential Solo Film: ‘Truly an Honour’
Janhvi Kapoor Takes Break From RC16 Shoot, Performs Puja At Hanuman Temple In Hyderabad | Watch
সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Neetu Kapoor Reviews Ranbir Kapoor’s Brahmastra; Hrithik Roshan Gets Angry At Fan For Forced Selfie
Animal: Ranbir Kapoor And Tripti Dimri’s Nude Scene Breaks The Internet, Photo Goes Viral
Aamir Khan’s daughter Ira Khan Engaged to Nupur Shikhare, Jacqueline Fernandez’s Stylist Took 3 Cr from Conman Sukesh
Nora Fatehi Sings and Shows Her Moves in Latest Fifa Song, Watch
আপনার জন্য নির্বাচিত
যে কারণে খাবারে প্রোটিন থাকা জরুরি
‘সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বিএনপি সৃষ্টি করেছিল জিয়াউর রহমান’
দেশে ব্যবসার ডিজিটাল রূপান্তর সহজ করেছে ই-ক্যাব
Samantha Akkineni Shows Off Her Abs; Deepika Padukone Complains to Amitabh Bachchan About Ranveer Singh
BJP Abuses Kejriwal to Evade Giving Answers on Covid Vaccine Availability: Manish Sisodia
আরও ৩৯ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরাইল, ১৭ জিম্মিকে হামাস
গাজার সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্কে তীব্র লড়াই
রোহিঙ্গা প্রবেশে উদারতা দেখানোর সুযোগ নেই : কাদের
Rejuvenated Monfils marches into Australian Open quarter-finals | Tennis News
হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার দাবি উত্তর কোরিয়ার