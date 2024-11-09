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জোর করে পণ দিয়েছে শ্বশুরবাড়ি, মামলা ঠুকলেন জামাই! অভিযোগ শুনে কী বলল আদালত?

প্রতিবেদক
bdnewstimes
নভেম্বর ৯, ২০২৪ ১০:৫৪ অপরাহ্ণ
জোর করে পণ দিয়েছে শ্বশুরবাড়ি, মামলা ঠুকলেন জামাই! অভিযোগ শুনে কী বলল আদালত?



নয়াদিল্লিতে বিয়েকে কেন্দ্র করে এমন একটি অভিনব ঘটনা সামনে এসেছে, যা সচরাচর শোনা যায় না



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