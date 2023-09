টাঙ্গাইলে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মোঃ মশিউর রহমান,টাঙ্গাইল জেলা প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন টাঙ্গাইল এর আয়োজনে এবং জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহযোগিতায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, ২০২৩ উপলক্ষে ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য “Promoting literacy for a world in transition, building the foundation for sustainable and peaceful societies’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মো: কায়ছারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ( শিক্ষা ও আইসিটি) মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সুজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার টাঙ্গাইল সদর হাসান বিন মোহাম্মদ আলী, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট জাফর আহমেদ, সহকারী পরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বু্্যড়ো আহসান হাবীব, সহ বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।