স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ১৯৪

  • আপডেট সময়: রবিবার, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫
ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ১৯৪


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এ সময়ে আরও ১৯৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৫ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ২৮, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ২২, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫ জন, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২ জন এবং রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১ জন রয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ১ লাখ ১ হাজার ৭৯১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৪১২ জনের।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ৪০ জন।





জনসচেতনতা কর্মসূচিকে উপেক্ষা, এইডস'র কবলে হাজারো মানুষ

ঢামেকে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে আলী-রুহুল

হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি প্রতীক, সম্পাদক মুজাহিদ শুভ

সমকামীদের মধ্যে বাড়ছে এইডস, শনাক্তের বাইরের রোগীরা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বেশি

ওসমান হাদির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন

