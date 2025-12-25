বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:৪৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Riddhima Kapoor Sahni Gives Sneak Peek Into Christmas Celebration With Ranbir Kapoor, Alia Bhatt | Bollywood News Watch: Hardik Pandya wins hearts after ignoring abusive fan during dinner date with girlfriend Mahieka Sharma | Cricket News 8 Best Romantic Films Of 2025 Silent protest in Indian football: What happened during FC Goa vs Istiklol AFC Champions League 2 match | Football News ডেঙ্গুতে আরও ৭১ জন হাসপাতালে ভর্তি আসামে সহিংসতায় নিহত ২ Rakul Preet Singh Wishes Favourite ‘Human’ Jackky Bhagnani Happy Birthday With A Sweet Video | Bollywood News তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রতিফলন: নাহিদ ইসলাম Gaurav Khanna Kisses Wife Akanksha, Drops Romantic Photos On Christmas | Television News Shreyas Iyer resumes batting, heads to BCCI CoE for further assessment | Cricket News
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ৭১ জন হাসপাতালে ভর্তি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
ডেঙ্গুতে আরও ৭১ জন হাসপাতালে ভর্তি


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় কারো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তবে এ সময়ে আরও ৭১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৫০ জন এবং নারী ২১ জন।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি, অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৯ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১০, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৯, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪ জন জন রয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ১ লাখ ২ হাজার ২৮৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৪১২ জনের।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ৪০ জন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঢামেকে রেখে যাওয়া মরদেহের পরিচয় মিলল

ঢামেকে রেখে যাওয়া মরদেহের পরিচয় মিলল

ইবনে সিনায় সাশ্রয়ী খরচে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন সিএমজেএফ পরিবার

ইবনে সিনায় সাশ্রয়ী খরচে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন সিএমজেএফ পরিবার

ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ১৯৪

ডেঙ্গুতে আরও ২ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ১৯৪

জনসচেতনতা কর্মসূচিকে উপেক্ষা, এইডস’র কবলে হাজারো মানুষ

জনসচেতনতা কর্মসূচিকে উপেক্ষা, এইডস’র কবলে হাজারো মানুষ

ঢামেকে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে আলী-রুহুল

ঢামেকে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে আলী-রুহুল

হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি প্রতীক, সম্পাদক মুজাহিদ শুভ

হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি প্রতীক, সম্পাদক মুজাহিদ শুভ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST