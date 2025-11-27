বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৩৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Naagin 7: First Look Of Priyanka Chahar Chaudhary, Karan Kundrra And Eisha Singh’s Characters Revealed | Television News ‘Dasha Aur Disha Badlne Aa Raha Hoon’: Chunky Panday Teases Rahu Ketu Teaser | Bollywood News ইরাকের অন্যতম বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্রে রকেট হামলা ডেঙ্গুতে একদিনে ৭ জনের মৃত্যু ডিজিটালাইজেশন কি শুধু আবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? WPL 2026: Fourth edition to begin on January 9; Navi Mumbai & Vadodara to host all matches | Cricket News WPL Auction 2026: Who Got Whom – Base Price, Final Bid and Team Details | Cricket News Dharmendra Prayer Meet LIVE Updates: Hema Malini Pays Tribute, Bollywood Stars Join ‘Celebration Of Life’ খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় শুক্রবার বাদ জুমা সারাদেশে দোয়া ইবিতে ক্যাম্পাস পলিথিন মুক্তকরণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান গ্রিন ভয়েসের
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে একদিনে ৭ জনের মৃত্যু

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
ডেঙ্গুতে একদিনে ৭ জনের মৃত্যু


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে আক্রান্ত হয়ে আরও ৫৬৭ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৫৪ জন এবং নারী ২১৩ জন।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৬ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯২, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১২৫, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৮৬, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪১, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৭, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৫, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২ এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৯২ হাজার ৭৮৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৭৭ জনের।

এর আগে, গতকাল বুধবার দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৬১৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এসময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লাখ ৪০ জন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৬১৫

ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৬১৫

ডেঙ্গুতে ১ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৬৩৩

ডেঙ্গুতে ১ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৬৩৩

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা জামায়াত আমিরের

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা জামায়াত আমিরের

ডেঙ্গুতে ২ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৭০৫

ডেঙ্গুতে ২ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৭০৫

যোগ্যতা না থাকলেও জয়-তাজুলের প্রভাবে ‘নিবন্ধনধারী’ চিকিৎসক সুমনা!

যোগ্যতা না থাকলেও জয়-তাজুলের প্রভাবে ‘নিবন্ধনধারী’ চিকিৎসক সুমনা!

এভারকেয়ারে ভর্তি খালেদা জিয়া

এভারকেয়ারে ভর্তি খালেদা জিয়া

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST