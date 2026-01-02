শুক্রবার, ০২ জানুয়ারী ২০২৬, ০৮:০৬ অপরাহ্ন
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে মৃত্যুহীন দিনে ৬৩ জন হাসপাতালে ভর্তি

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬
ডেঙ্গুতে মৃত্যুহীন দিনে ৬৩ জন হাসপাতালে ভর্তি


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় কারও মৃত্যু হয়নি। তবে এ সময়ে ৬৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৯ জন এবং নারী ২৪ জন।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি, অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৮ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৮, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৬, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩ এবং রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬ জন রয়েছেন।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ১৩৯ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে, সদ্য বিদায়ী ২০২৫ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২ হাজার ৮৬১ জন। এ ছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৬ জন।





