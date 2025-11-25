ডেঙ্গুতে ১ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৬৩৩

ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে আক্রান্ত হয়ে আরও ৬৩৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরমধ্যে পুরুষ ৪১১ জন এবং নারী ২২২ জন।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৬ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৩৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৮১, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৭, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪০, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৩, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬ এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।
চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৯১ হাজার ৬০২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৬৭ জনের।
এর আগে, গতকাল সোমবার দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৭০৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এসময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।
২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ৪০ জন।