সোমবার, ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:৩১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Joined For BJP’s ‘India Shining’, Quit Due To ‘Emotional Toll’: Dharmendra’s Short-Lived Political Career | Movies News জিপিএইচ ইস্পাতের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা – Corporate Sangbad ‘Immensely popular in Pakistan’: Rashid Latif pays tribute to India’s cinema legend Dharmendra | Cricket News Dharmendra’s Friend And Sholay Writer Salim Khan Once Said ‘Both Of Us Have Seen A Lot Of Struggle’ | Bollywood News When Dharmendra met ‘mera pyaara beta’ Sachin Tendulkar | Cricket News Soha Ali Khan Shows Kunal Kemmu’s ‘Love Language’ In Hilarious Reel | Bollywood News Soha Ali Khan Shows Kunal Kemmu’s ‘Love Language’ In Hilarious Reel | Bollywood News ডেঙ্গুতে ২ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৭০৫ IND vs SA: Kuldeep Yadav holds up a mirror; sets new mark for most balls faced by an Indian in the series | Cricket News সরকারের আচরণে মনে হচ্ছে গরিব শিক্ষকরা এই দেশের নাগরিক নন: রিজভী
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে ২ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৭০৫

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৬ সময় দেখুন
ডেঙ্গুতে ২ মৃত্যুর দিনে হাসপাতালে ভর্তি ৭০৫


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে আক্রান্ত হয়ে আরও ৭০৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরমধ্যে পুরুষ ৪৪৮ জন এবং নারী ২৫৭ জন।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৬ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩৭, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৭১, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৭৭, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৪, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৩, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৪, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫ এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৯০ হাজার ৯৬৯ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৬৬ জনের।

এর আগে গতকাল রোববার দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৭৭৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এসময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লাখ ৪০ জন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
যোগ্যতা না থাকলেও জয়-তাজুলের প্রভাবে ‘নিবন্ধনধারী’ চিকিৎসক সুমনা!

যোগ্যতা না থাকলেও জয়-তাজুলের প্রভাবে ‘নিবন্ধনধারী’ চিকিৎসক সুমনা!

এভারকেয়ারে ভর্তি খালেদা জিয়া

এভারকেয়ারে ভর্তি খালেদা জিয়া

ডেঙ্গুতে একদিনে ৮ মৃত্যু, হাসপাতালে ৭৭৮

ডেঙ্গুতে একদিনে ৮ মৃত্যু, হাসপাতালে ৭৭৮

ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যু, নতুন ভর্তি ৫৯৩

ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যু, নতুন ভর্তি ৫৯৩

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৪৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৪৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৪৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি

ময়মনসিংহে ডেঙ্গুতে ২ জনের মৃত্যু

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST