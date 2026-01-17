শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০৭:৫২ অপরাহ্ন
ডেঙ্গুর সংক্রমণে আরও ১৮ জন হাসপাতালে ভর্তি
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুর সংক্রমণে আরও ১৮ জন হাসপাতালে ভর্তি

  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় কারও মৃত্যু হয়নি। তবে এ সময়ে ১৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ১৬ জন এবং নারী ২ জন।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি, অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৩, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ২ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১ জন রয়েছেন।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ৭৪৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এসময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে।

এর আগে, সদ্য বিদায়ী ২০২৫ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২ হাজার ৮৬১ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৬ জন।





