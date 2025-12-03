ড্যাব থেকে ৮ চিকিৎসকের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার বিএনপির

ঢাকা: সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িকভাবে বিরত রাখা আটজন চিকিৎসকের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী সেই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চিকিৎসকরা হলেন— ডা. খায়রুল ইসলাম, ডা. রফিকুল কবির লাবু, ডা. ফারুক হোসেন, ডা. মাহবুব আরেফিন রেজানুর রন্তু, ডা. এম এ কামাল, ডা. সাইদ ইমতিয়াজ উদ্দিন সাজিদ, ডা. শাওন বিন রহমান ও ডা. মো. রাকিবুজ্জামান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই চিকিৎসকদের ড্যাবসহ বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠনের কোনো পর্যায়ের পদে অস্থায়ীভাবে না রাখার পূর্বের ঘোষণা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে তারা এখন থেকে দল এবং ড্যাবের যেকোনো পর্যায়ের পদে সম্পৃক্ত হতে পারবেন।