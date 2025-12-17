বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৪০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Courtney B. Vance’s Family & Friends Cheer As He Receives A Star On The Hollywood Walk Of Fame; N18G Shilpa Shetty Calls FIR Against Bastian Bengaluru ‘Baseless’, Says ‘Justice Will Prevail’ | Bollywood News প্রাথমিকে ‘মেধা যাচাই পরীক্ষা’ এক মাসের জন্য স্থগিত India an ‘untapped market’ for athletics, says Sebastian Coe; 2030 CWG in Ahmedabad seen as game-changer | Football News ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্সের নাম সংশোধনে সম্মতি – Corporate Sangbad ঢামেকে চলছে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ভোট Third Ashes Test: Alex Carey’s home-ground hundred, Usman Khawaja’s grit put Australia in command vs England | Cricket News Ajay Devgn Wishes Riteish Deshmukh Happy Birthday With An Unseen Pic: ‘Phir Se Dhamaal Machaayenge’ | Bollywood News বিশ্ববাজারে বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম Dhoni’s last dance? Ex-India batter reads the signs as CSK bet big on youth at IPL Auction | Cricket News
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

ঢামেকে চলছে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ভোট

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
ঢামেকে চলছে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ভোট


ঢাকা: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচন শুরু হয়েছে।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে ঢাকা মেডিকেল শহিদ ডা. মিলন অডিটোরিয়ামে ভোট গ্রহন শুরু হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ও নির্বাচন কমিশনার ডা. আব্দুর রহমান বলেন, সকাল ১০টা থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচন শুরু হয়েছে। এই নির্বাচন বিরতিহীন বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে। নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রয়েছে। ভোটাররা যার যার পছন্দ অনুযায়ী প্যানেলে ভোট দিচ্ছে।

তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচনে আব্দুল বাকি শিশির ও আলী আহমদের নেতৃত্বে দুটি প্যানেলে ৪২ জন প্রার্থী ২১টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটারের সংখ্যা ৩২০ জন। এর মধ্যে ২৫৮ জন পুরুষ এবং ৬২ জন নারী ভোটার রয়েছেন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইডস, মাসে শনাক্ত ১৮০ জন

দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইডস, মাসে শনাক্ত ১৮০ জন

স্বাস্থ্যসেবা সহজ করতে ছাত্রদল নেতার অ্যাপ উদ্ভাবন

স্বাস্থ্যসেবা সহজ করতে ছাত্রদল নেতার অ্যাপ উদ্ভাবন

ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৮৭

ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৮৭

হাদির মস্তিস্ক ফুলে গেছে, বেড়েছে হৃদস্পন্দন: মেডিকেল বোর্ড

হাদির মস্তিস্ক ফুলে গেছে, বেড়েছে হৃদস্পন্দন: মেডিকেল বোর্ড

‘পরিবার পরিকল্পনা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন’

‘পরিবার পরিকল্পনা মানেই নারীর ক্ষমতায়ন’

স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ-বৈষম্য-জনবল ও আস্থার ঘাটতি প্রকট, লাগামহীন চিকিৎসা ব্যয়

স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ-বৈষম্য-জনবল ও আস্থার ঘাটতি প্রকট, লাগামহীন চিকিৎসা ব্যয়

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST