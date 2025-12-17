ঢামেকে চলছে তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ভোট

ঢাকা: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচন শুরু হয়েছে।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে ঢাকা মেডিকেল শহিদ ডা. মিলন অডিটোরিয়ামে ভোট গ্রহন শুরু হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ও নির্বাচন কমিশনার ডা. আব্দুর রহমান বলেন, সকাল ১০টা থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচন শুরু হয়েছে। এই নির্বাচন বিরতিহীন বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে। নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রয়েছে। ভোটাররা যার যার পছন্দ অনুযায়ী প্যানেলে ভোট দিচ্ছে।
তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নির্বাচনে আব্দুল বাকি শিশির ও আলী আহমদের নেতৃত্বে দুটি প্যানেলে ৪২ জন প্রার্থী ২১টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটারের সংখ্যা ৩২০ জন। এর মধ্যে ২৫৮ জন পুরুষ এবং ৬২ জন নারী ভোটার রয়েছেন।