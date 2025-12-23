ঢামেকে রেখে যাওয়া মরদেহের পরিচয় মিলল

ঢাকা: ঢাকা মেডিকেলে রেখে পালিয়ে যাওয়া সেই মরদেহের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তার নাম রাশেদা আক্তার (২২)। প্রতিবেশী নয়ন ইসলাম তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে এসে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করেন তার বড় বোন খালেদা আক্তার ও দুলাভাই মো. মামুন।
এর আগে, সোমবার রাতে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে ওই তরুণীর মরদেহ রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক।
নিহতের বড় বোন খালেদা আক্তার জানান, তাদের বাড়ি মাগুরা সদর উপজেলার পুখুরিয়া গ্রামে। বাবার নাম মৃত আবু বক্কর সিদ্দিক। রাশেদা মাগুরার আলোকদিয়া অমরেশ বসু ডিগ্রী কলেজ থেকে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। কিছুদিন আগে খালেদা ঢাকায় মিরপুর-১ আনসার ক্যাম্পে এলাকায় তাদের এক আত্মীয়ের বাসায় এসে থাকতে শুরু করেন। এবং মিরপুরে একটি পোশাক কারখানায় চাকরি নেন। তার দেখাদেখি ছোট বোন রাশেদাও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল পাবার পর চলতি মাসের ৭ তারিখে মিরপুরে একই বাসায় এসে ওঠে। এরপর সেও গার্মেন্টসে চাকরি নেয়। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিল।
খালেদা আরও জানান, শনিবার রাশেদা গার্মেন্টসে যায় নাই। এমনকি সারাদিন বাসাতেই ছিল না। রাত ৮টার দিকে বাসা থেকে বের হয়৷ এরপর আর বাসায় ফিরেনি। পরে জানতে পারেন, শনিবার রাতে নিজ গ্রামের পাশের বাড়ির মতিউর রহমানের ছেলে নয়ন ইসলাম ঢাকায় এসে মিরপুরের ওই বাসার সামনে রাশেদার সঙ্গে কথা বলছিল। এক পর্যায়ে একটি দোকানের সামনে বসে দুজন তুমুল ঝগড়াও করে। কিছুক্ষণ পর দুজনই সেখান থেকে চলে যায়। এরপর আর কোন খবর মিলছিল না রাশেদার। ফোনেও পাওয়া যাচ্ছিল না।
রাশেদার দুলাভাই মামুন বলেন, মঙ্গলবার সকালে গ্রাম থেকে একজন রাশেদার বড় বোন খালেদাকে ফোন করে জানায়, গ্রামের লোকজন বলাবলি করছে নয়ন রাশেদাকে মেরে ফেলেছে। নয়নের বাড়ির সবাই বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। রাশেদার মরদেহ ঢাকা মেডিকেল রয়েছে।
এই খবরের ভিত্তিতে বোন ও দুলাভাই ঢাকা মেডিকেলের মর্গে গিয়ে রাশেদার মরদেহ সনাক্ত করেন।
বোন খালেদা অভিযোগ করে বলেন, অনেকদিন ধরে নয়ন আমার বোনকে ডিস্টার্ব করতো। ওর জন্য আমার বোন পড়তেও পারত না। ওই নয়নই আমার বোনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। মরদেহ মেডিকেলে রেখে পালিয়েছে সে। নয়নের কঠিন বিচার চাই আমরা। এই ঘটনার সঙ্গে আর কে কে জড়িত আছে, তাদেরও বিচার চাই।
এবিষয়ে জানতে চাইলে মিরপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. গোলাম আজম জানান, ওই তরুণীর স্বজনরা মঙ্গলবার রাতে থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পরবর্তীতে বিস্তারিত বলা যাবে।