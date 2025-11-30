রবিবার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৫:৫৭ অপরাহ্ন
ঢামেকে ৮ দাবিতে নার্স ও মিডওয়াইফারিদের প্রতীকী শাটডাউন

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতর বিলুপ্ত করে ভিন্ন অধিদফতরে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রতিবাদে ৮ দফা দাবিতে ঢাকা মেডিকেলে প্রতীকী শাটডাউন পালন করেছেন নার্স ও মিডওয়াইফরা।

রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে পূর্ব নির্ধারিত এ কর্মসূচিতে নার্সরা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা মেডিকেলের বিভিন্ন নেতরা। নার্সিং পেশার গৌরব, মর্যাদা ও পেশাগত উন্নয়নের স্বার্থে আট দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করার দাবি জানান তারা।

এ সময় নার্সিং শিক্ষার্থী সম্পর্কীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক হোসাইন বলেন, ‘আজকে আমাদের ঢাকা মেডিকেলের নার্সদের রোগীদের পাশে থাকার কথা ছিল। কিন্তু আমরা রোগীদের সেবার বিঘ্ন ঘটিয়ে আজ কর্মবিরতি পালন করছি। মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টবর মহদোয় আশ্বাস দেওয়ার পর দীর্ঘ ১৪ মাসেও নার্সিং মিডওয়াইফারি পেশাগত সংস্কার ও বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনের ন্যায্য দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ায় আজ প্রতীকী শাটডাউন পালন করছি।’

ফারুক হোসাইন বলেন, ‘৪৮ বছর যাবত আমাদের সেবা পরিদফতর ছিল। সেখান থেকে ২০১০ সালে সেবা অধিদফতর হয়েছে। সেই অধিদফতরে আমাদের নার্স কর্মকর্তা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তাতে আমরা স্বাচ্ছন্দ মতোই ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে কে বা কারা এসে আমাদেরকে বাতিল করতে চায়। এই পরাধীনতার শৃংখল ভেঙে জন্য আজকে আমাদের কর্ম বিরতিতে আসতে হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা মানববন্ধন করেছি, সমাবেশ করেছি, প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রশাসন কোনোভাবেই কর্ণপাত করেনি। বাধ্য হয়ে আজকে আমরা রোগীর সেবা বিঘ্নিত ঘটাতে বাধ্য হচ্ছি। এবং আগামী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হলে ২ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালন করা হবে।’

আট দফা দাবিগুলো হলো-

  • স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতরকে অন্য কোনো অধিদফতরের সঙ্গে একীভূত করার অপচেষ্টা বন্ধ করা এবং জাতীয় নার্সিং কমিশন গঠন।
  • নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতর প্রণীত নিয়োগ বিধি, অর্গানোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড সেট-আপ ও ক্যারিয়ার প্ল্যানের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।
  • নার্সদের পরবর্তী উচ্চতর পদ (৯ম থেকে ৪র্থ গ্রেড) ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির মাধ্যমে সুপারনিউমেরারী পদোন্নতি প্রদান।
  • নার্সিং সুপারভাইজার ও নার্সিং ইন্সট্রাক্টর পদ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করা।
  • ডিপ্লোমা নার্স-মিডওয়াইফদের সনদকে স্নাতক (পাস) সমমান প্রদান এবং গ্রাজুয়েট নার্স-মিডওয়াইফদের জন্য প্রফেশনাল বিসিএস চালু করা।
  • বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নার্স নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও মানসম্মত বেতন কাঠামো প্রণয়ন এবং ভুয়া, অপ্রশিক্ষিত ও নিবন্ধনবিহীন নার্স-মিডওয়াইফদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া।
  • নার্স-মিডওয়াইফদের ঝুঁকিভাতা দেওয়া এবং জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া বর্তমান নার্সিং ইউনিফর্ম পরিবর্তন।
  • শয্যা, রোগী ও চিকিৎসক অনুপাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্স-মিডওয়াইফের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ দেওয়া।





