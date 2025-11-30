ঢামেকে ৮ দাবিতে নার্স ও মিডওয়াইফারিদের প্রতীকী শাটডাউন

ঢাকা: নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতর বিলুপ্ত করে ভিন্ন অধিদফতরে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রতিবাদে ৮ দফা দাবিতে ঢাকা মেডিকেলে প্রতীকী শাটডাউন পালন করেছেন নার্স ও মিডওয়াইফরা।
রোববার (৩০ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে পূর্ব নির্ধারিত এ কর্মসূচিতে নার্সরা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা মেডিকেলের বিভিন্ন নেতরা। নার্সিং পেশার গৌরব, মর্যাদা ও পেশাগত উন্নয়নের স্বার্থে আট দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করার দাবি জানান তারা।
এ সময় নার্সিং শিক্ষার্থী সম্পর্কীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক হোসাইন বলেন, ‘আজকে আমাদের ঢাকা মেডিকেলের নার্সদের রোগীদের পাশে থাকার কথা ছিল। কিন্তু আমরা রোগীদের সেবার বিঘ্ন ঘটিয়ে আজ কর্মবিরতি পালন করছি। মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টবর মহদোয় আশ্বাস দেওয়ার পর দীর্ঘ ১৪ মাসেও নার্সিং মিডওয়াইফারি পেশাগত সংস্কার ও বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনের ন্যায্য দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ায় আজ প্রতীকী শাটডাউন পালন করছি।’
ফারুক হোসাইন বলেন, ‘৪৮ বছর যাবত আমাদের সেবা পরিদফতর ছিল। সেখান থেকে ২০১০ সালে সেবা অধিদফতর হয়েছে। সেই অধিদফতরে আমাদের নার্স কর্মকর্তা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তাতে আমরা স্বাচ্ছন্দ মতোই ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে কে বা কারা এসে আমাদেরকে বাতিল করতে চায়। এই পরাধীনতার শৃংখল ভেঙে জন্য আজকে আমাদের কর্ম বিরতিতে আসতে হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা মানববন্ধন করেছি, সমাবেশ করেছি, প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রশাসন কোনোভাবেই কর্ণপাত করেনি। বাধ্য হয়ে আজকে আমরা রোগীর সেবা বিঘ্নিত ঘটাতে বাধ্য হচ্ছি। এবং আগামী ১ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হলে ২ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালন করা হবে।’
আট দফা দাবিগুলো হলো-