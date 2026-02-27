শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০১:১১ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
শ্রীবরদীতে অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালকদের সাথে মতবিনিময় ও ইফতার সাবেক এমপি রুবেলের আটকের ৮ ঘণ্টা পর আ.লীগের চেয়ারম্যানকে ছেড়ে দিল পুলিশ, স্থানীয়দের ক্ষোভ মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, শেষ রক্ষা হল না ছেলের কোচিং সেন্টারের পরিচালকে গণপিটুনি দিলো জনতা কুতুবদিয়ায় চিকিৎসক সংকটে রোগীর মৃত্যু, অভিযোগ স্বজনদের দামুড়হুদায় রণক্ষেত্রে রূপ নিলো পারিবারিক বিরোধ বর্হিষ্কৃত দল থেকে আমরা প্রধান বিরোধী দল: অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান চৌধুরী শ্রীমঙ্গলে খান খনন কাজের উদ্বোধন উত্তেজনা কমাতে সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, শেষ রক্ষা হল না ছেলের

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৬৯ সময় দেখুন
বাবাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, শেষ রক্ষা হল না ছেলের

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের ছুরিকাঘাতে লছমুন রিকমুন (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৬শে ফেব্রুয়ারি) রাতে অভিযুক্ত ছেলে বিষ্ণু প্রসাদ রিকমুনকে (২৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আজমল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি রাতে উপজেলার চাতলাপুর চা বাগানে পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে বাবা ও ছেলের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলে ধারালো ছুরি দিয়ে বাবার পেটে একাধিক আঘাত করে।

গুরুতর আহত অবস্থায় লছমুন রিকমুনকে প্রথমে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনার পর থেকে আত্মগোপনে থাকা বিষ্ণু প্রসাদ রিকমুনকে বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীমঙ্গল উপজেলার রাধানগর এলাকা থেকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার আটককৃত ব্যক্তিকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শ্রীবরদীতে অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালকদের সাথে মতবিনিময় ও ইফতার সাবেক এমপি রুবেলের

শ্রীবরদীতে অটোরিকশা, সিএনজি ও ভ্যান চালকদের সাথে মতবিনিময় ও ইফতার সাবেক এমপি রুবেলের

আটকের ৮ ঘণ্টা পর আ.লীগের চেয়ারম্যানকে ছেড়ে দিল পুলিশ, স্থানীয়দের ক্ষোভ

আটকের ৮ ঘণ্টা পর আ.লীগের চেয়ারম্যানকে ছেড়ে দিল পুলিশ, স্থানীয়দের ক্ষোভ

মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন

মাটিয়া কলোনি বাইতুল আমান জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন

কোচিং সেন্টারের পরিচালকে গণপিটুনি দিলো জনতা

কোচিং সেন্টারের পরিচালকে গণপিটুনি দিলো জনতা

কুতুবদিয়ায় চিকিৎসক সংকটে রোগীর মৃত্যু, অভিযোগ স্বজনদের

কুতুবদিয়ায় চিকিৎসক সংকটে রোগীর মৃত্যু, অভিযোগ স্বজনদের

দামুড়হুদায় রণক্ষেত্রে রূপ নিলো পারিবারিক বিরোধ

দামুড়হুদায় রণক্ষেত্রে রূপ নিলো পারিবারিক বিরোধ

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST