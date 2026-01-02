শুক্রবার, ০২ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৪৮ অপরাহ্ন
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার

  আপডেট সময়: শুক্রবার, ২ জানুয়ারী, ২০২৬
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার


ঢাকা: নতুন বছরের প্রথম দিনেই দাঁতের যত্ন নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তা কিছুটা হলেও লাঘব করল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এখানে বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শসেবা দেন বিশিষ্ট ডেন্টাল সার্জন অধ্যাপক ডা. আনোয়ার ইউসুফ। নতুন বছরের শুরুতে এমন উদ্যোগকে অনেকেই দেখছেন জনস্বাস্থ্য সচেতনতার একটি ইতিবাচক বার্তা হিসেবে।

সকাল থেকেই উত্তরা সেন্টারের সামনে ভিড় জমতে শুরু করে। তরুণ শিক্ষার্থী, মধ্যবয়সী চাকরিজীবী থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ— সব বয়সের মানুষই এসেছেন দাঁতের ব্যথা, মাড়ির সমস্যা কিংবা দীর্ঘদিনের অবহেলিত ডেন্টাল জটিলতা নিয়ে। অনেকের জন্যই নিয়মিত ডেন্টাল চিকিৎসা এখনও ব্যয়বহুল ও উপেক্ষিত একটি বিষয়। বিনামূল্যের এই পরামর্শসেবা সেই বাধা কিছুটা হলেও ভাঙতে সহায়ক হয়েছে বলে মনে করছেন রোগীরা।

অধ্যাপক ডা. আনোয়ার ইউসুফ বলেন, ‘দাঁতের সমস্যা শুধু মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ নানা জটিলতার সঙ্গে জড়িত। অথচ আমাদের দেশে এখনো বেশিরভাগ মানুষ দাঁতের যত্নকে গুরুত্ব দেন না। নতুন বছরের শুরুতে মানুষকে অন্তত সচেতন করার জন্য এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।’

পরামর্শের পাশাপাশি রোগীদের দাঁতের স্বাস্থ্যবিধি, সঠিকভাবে ব্রাশ করার কৌশল, শিশুদের ডেন্টাল কেয়ার এবং সময়মতো চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। অনেককেই ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে ছোট সমস্যা বড় জটিলতায় রূপ না নেয়।

ব্র্যাক হেলথকেয়ার কর্তৃপক্ষ জানায়, জনস্বাস্থ্য সেবা আরও মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। বিনামূল্যে পরামর্শ সেবার মতো কার্যক্রমকে তারা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখছেন। উত্তরা সেন্টার ম্যানেজার মোহাম্মদ তানভির হোসেইন বলেন, ‘নতুন বছর মানেই নতুন করে ভাবার সময়। সুস্থ জীবনের শুরুটা হোক নিজের যত্ন দিয়ে—এই বার্তাই আমরা দিতে চেয়েছি।’

এই সেবাটি নিতে আগ্রহীদের জন্য আগাম ফ্রি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার সুযোগ রাখা হয় ০৯৬৭৮১৯১৯১১ নম্বরে ফোন করে। দিনভর শতাধিক মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করেন।





