ভূঞাপুরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা

খায়রুল খন্দকার টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে উপজেলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে নিয়মিত বাজার মনিটরিং।
বৃহস্পতিবার (৫মার্চ) দুপুরে উপজেলার গোবিন্দাসী বাজারে এই মনিটরিং করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ জাকির হোসেন।
এ সময় উপস্থিতি ছিলেন ভূঞাপুর থানা এস আই হায়দার আলীও তার ফোর্সদ্বয়, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রোকেয়া খাতুন, সাংবাদিক আল আমিন শোভন,ভূঞাপুর রির্পোটার্স ইউনিটির সহ-সভাপতি খায়রুল খন্দকার, বাজার বনিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শামীম মন্ডল সহ আরো সচেতন নাগরিক বৃন্দ।
দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মূল্য তালিকা প্রদর্শন ও সরকার নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রির বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন। আগামীতে এর ব্যাথ্যয় ঘটলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।