ভূঞাপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত!

খায়রুল খন্দকার, টাঙ্গাইল :টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে সাংবাদিক সংগঠন রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মঙ্গলবার ( ১০ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্টে এ আয়োজন করা হয়।
এ সময় রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাদী চকদারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাহবুব হাসান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মোঃ রাজিব হোসেন, থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ সাব্বির রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নাজমুল হাসান, মৎস কর্মকর্তা রিমা আক্তার, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি রাসেল কবির, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার জুলহাস আলম, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক জাহিদ হাসান, আউটডোর রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী আতিক, রিপোর্টার্স ইউনিটির সহ সভাপতি খায়রুল খন্দকার, সহ-সম্পাদক কামরান পারভেজ ইভান, দপ্তর সম্পাদক তারিকুল ইসলাম শিপন, ধর্ম সম্পাদক মাহদী হাসান শিবলী, সদস্য মাসুদুল হাসান, সদস্য শহিদুল সহ সংগঠনের সকল সাংবাদিকবৃন্দ সহ স্থানীয় সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগন এবং নানা পেশার ব্যাক্তিবর্গ এই ইফতার মাহফিলে অংশ নেন।
উক্ত অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মুফতি মাহদী হাসান শিবলী।