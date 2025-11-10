সোমবার, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৫ অপরাহ্ন
স্বাস্থ্য

মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমলো ২৮০টি

  আপডেট সময়: সোমবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৫
মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমলো ২৮০টি


ঢাকা: দেশের ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩৫৫টি আসন কমানো হয়েছে। তবে, ৩ কলেজে ৭৫ টি আসন বাড়ানো হয়েছে। পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মোট আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ১০০। এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ প্রথম সারির আটটি কলেজ থেকে ২৫টি করে আসন কমানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয় বলছে, আসন পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্য শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং কলেজগুলোর সক্ষমতার সঙ্গে ছাত্রসংখ্যা সমন্বয় করা। এই পরিবর্তন সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার মান ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সোমবার (১০ নভেম্বর) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের (চিকিৎসা শিক্ষা-১) সিনিয়র সহকারী সচিব সঞ্জীব দাশ সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের পর মোট আসন সংখ্যা নির্ধারণ হয়েছে ৫ হাজার ১০০টি। আসন কমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটি কলেজে কিছুটা আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে মোট আসন কমেছে ৩৫৫টি।

পুনর্বিন্যাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট এমএজি ওসমানী, বরিশাল শের-ই-বাংলা, ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ এবং রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে ২৫টি করে আসন কমানো হয়েছে। এছাড়া শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে ২৩০ থেকে কমিয়ে ২২৫টি আসন নির্ধারণ করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজের আসন কমিয়ে ৫০ করা হয়েছে। নেত্রকোনা, নীলফামারী, নওগাঁ, মাগুরা ও চাঁদপুর মেডিকেল কলেজের আসনও ২৫ করে কমিয়ে ৫০ করা হয়েছে। অন্যদিকে তিনটি কলেজে আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ এবং টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজে ২৫ করে বাড়িয়ে ১২৫ এবং পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে ২৫ বাড়িয়ে ১০০ আসন নির্ধারণ করা হয়েছে।

অন্যান্য সরকারি মেডিকেল কলেজের আসন অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কুমিল্লা, খুলনা, বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান, ফরিদপুর ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ২০০টি করে আসন রয়েছে। পাবনা, নোয়াখালী, কক্সবাজার, যশোর, সাতক্ষীরা, কিশোরগঞ্জের শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া, জামালপুর এবং মুগদা মেডিকেল কলেজে ১০০টি করে আসন। গোপালগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজে ১২৫টি করে এবং সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজে ৭৫টি আসন নির্ধারণ করা হয়েছে।





