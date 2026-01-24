শনিবার, ২৪ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:৫৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Divya Dutta Recalls Filming Intimate Scene With Irrfan Khan In Hisss: ‘He Was More Nervous Than Me’ | Bollywood News ডা. তাহেরের অভিযোগ রাজনৈতিক অপপ্রচার: মাহদী আমীন Mahesh Babu Calls Priyanka Chopra ‘Uncompromising And Formidable’, Cheers For The Bluff | Regional Cinema News Tanzania Under-19 73/1 in 20.0 Overs রাবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন India vs New Zealand Live Score, U19 World Cup 2026: Wet outfield delays toss in Bulawayo An Awkward Comment By A Foreigner On K3G Sets Made Hrithik Change His Outfit, Here’s What Happened ‘Thank you, Surya’: How Suryakumar Yadav’s No. 3 sacrifice revived Sarfaraz Khan | Cricket News কুতুবদিয়ার মানুষের জন্য বড় শুভ সংবাদ! Anupam Kher Sets Fitness Goals At 70, Flaunts Muscles With Ravi Kishan In New Photo | Bollywood News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

রাবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৪ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৩ সময় দেখুন
রাবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন


রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরের আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘বি’ ইউনিটের অধিনে রয়েছে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ৬টি বিভাগ ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)। বিভাগগুলো হলো হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগ, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, মার্কেটিং বিভাগ, ফাইন্যান্স বিভাগ, ব্যাংকিং ও ইনসুরেন্স বিভাগ এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ।

এ বছর ‘বি’ ইউনিটে ৫টি আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এ বছর ‘বি’ ইউনিটে আসন সংখ্যা ৫৬৪টি; যা গত বছরে ছিল ৫৫৯টি। তন্মধ্যে বাণিজ্য শাখার জন্য ৩৭৫টি; গত বছরে ছিল ৩৬৭টি; বিজ্ঞান শাখার আসন সংখ্যা ১৫৮টি; যা গতবছর ছিল ১৬৬টি এবং মানবিক শাখার আসন সংখ্যা ৩১টি; যা গতবছর ছিল ২৬টি আসন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সকাল ১০টার দিকে নির্ধারিত কেন্দ্রের সামনে আসতে শুরু করেন। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরীক্ষার্থীরা সারিবদ্ধ হয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। পরীক্ষার হলে কোনো ধরনের ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ব্লুটুথ ও মেমোরিযুক্ত অন্য কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিতে দেওয়া হয়নি।

প্রেস ব্রিফিংয়ে ভর্তি পরিক্ষার সার্বিক বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, ‘আপনার সবাই অবগত আছেন আজকে ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকে ১ বেলা ভর্তি পরিক্ষা হবে, আজকের পরিক্ষায় আবেদন করেছে ৩০ হাজার ৮৮৬ জন। মোট ৬টি কেন্দ্রে ভর্তি পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজশাহীসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, বরিশাল। আমরা সকাল থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে যা জেনেছি আল্লাহর রহমতে প্রত্যকটি কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনোরকম অপ্রিতিকর ঘটনা আমরা লক্ষ্য করিনি, আমরা খুবই খুশি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ধারনা রাজশাহী কেন্দ্রে উপস্থিতির হার ৯০ শতাংশের উপরে হবে, অন্যান্য কেন্দ্র থেকে আপডেট আসলে আমরা সঠিক বলতে পারবো, সকলের সহযোগিতায় এ বছর আমরা ভর্তি পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।’

উল্লেখ্য, আজ ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রাবির ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকের ভর্তিযুদ্ধ। এর আগে গত ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট (বিজ্ঞান) ও ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিটের (মানবিক) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরই মধ্যে সি ইউনিটের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ ইউনিটের ফলাফল আজ প্রকাশ হওয়ার কথা রয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
বাকৃবিতে টেলিটকের টাওয়ার স্থাপনের আশ্বাস ডাক উপসচিবের

বাকৃবিতে টেলিটকের টাওয়ার স্থাপনের আশ্বাস ডাক উপসচিবের

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে জবি ছাত্রদলের নগদ অর্থ ও উপহার প্রদান

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে জবি ছাত্রদলের নগদ অর্থ ও উপহার প্রদান

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার ইবি বৈছাআ’র

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার ইবি বৈছাআ’র

রাবিতে ‘এআই’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাবিতে ‘এআই’ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাকৃবির প্রাঙ্গণে ১৯৯৬-৯৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পদচারণা

বাকৃবির প্রাঙ্গণে ১৯৯৬-৯৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পদচারণা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে গোল্ড মেডেল পেল বগুড়ার সৌমিকা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে গোল্ড মেডেল পেল বগুড়ার সৌমিকা

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
কর্নেল অলির বিরুদ্ধে মামলা, জামায়াতের প্রতিবাদ
কর্নেল অলির বিরুদ্ধে মামলা, জামায়াতের প্রতিবাদ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST