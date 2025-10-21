বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০২:০১ পূর্বাহ্ন
লক্ষ্মীপুরে বিনামূল্যে স্তন ও জরায়ু মুখে ক্যানসারের পরীক্ষা

  আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৫
লক্ষ্মীপুরে বিনামূল্যে স্তন ও জরায়ু মুখে ক্যানসারের পরীক্ষা


লক্ষ্মীপুর: লক্ষ্মীপুরে বিনামূল্যে শতাধিক নারীর স্তন ও জরায়ু মুখে ক্যানসারের পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দিনব্যাপী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে রোটারি ক্লাব লক্ষ্মীপুর সেন্ট্রাল ও মাইক্রোফাইন্যান্স এ আয়োজন করে। এতে সদর হাসপাতালের চিকিৎসকরা সহযোগিতা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেজর (অব.) খন্দকার বদরুল খান, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সিনিয়র কনসালটেন্ট দিলরুবা আফরোজ, গাইনি ডাক্তার জান্নাতুল ফেরদৌস রুনা, নাহিদ বিনতে রহিম, ব্র্যাক প্রতিনিধি মো. জামান ও রোটারিয়ান আসাদুজ্জামান চৌধুরী, ইকরাম উদ্দিন পারভেজ ও হারুন মোল্লা প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে নারীরা স্তন ও জরায়ু মুখে ক্যানসারে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন। এটি নিয়ন্ত্রণে সারাদেশে বিনামূল্যে নারীদের স্তন ও জরায়ু মুখে ক্যানসারের পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরীক্ষার পর আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গাইনোকলজিক্যাল অনকোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও রোটারি ক্লাব ঢাকা সেইভ লাইভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সারাদেশে সরকারি হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিকে এ আয়োজন করে আসছে।

মেজর (অব.) খন্দকার বদরুল খান বলেন, ‘ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন জেলায় বিনামূল্যে নারীদের স্তন ও জরায়ু মুখে ক্যানসারের পরীক্ষা করিয়েছি। যারা আক্রান্ত, তাদের চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলা হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিকে এ আয়োজন করা হবে। লক্ষ্মীপুরে শতাধিক নারীর স্তন ও জরায়ু মুখে ক্যানসারের পরীক্ষা করানো হয়েছে।’





