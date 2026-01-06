শীতার্তদের মাঝে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মোখতারের কম্বল বিতরণ

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছেন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী মোখতার হোসাইন।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় শীতার্ত ভাসমান মানুষদের মাঝে তিনি এই কম্বল বিতরণ করেন।
এ সময় কাজী মোখতার হোসাইন বলেন, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া শুধু বিএনপির নেত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র জাতির নেত্রী। তার রাজনৈতিক জীবনের কষ্ট ও ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে জনগণ তাকে তিনবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছেন। নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান রক্ষায় তার ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি দেশের খেটে খাওয়া মানুষের জন্যও কাজ করেছেন।’
তিনি বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার জানাজায় মানুষের ঢল প্রমাণ করে তিনি কতটা জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। দেশ-বিদেশে যে সম্মান তিনি পেয়েছেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় প্রতিদান। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। শুয়ে আছেন স্বামীর পাশেই।’
এ সময় তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে সবার কাছে দোয়া চান।