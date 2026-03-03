শ্রীমঙ্গলে ৪৫পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৪৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রের বরাতে জানা যায়, সোমবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল থানার চৌকস অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর সজীব চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি অভিযানিক দল উপজেলার ৬ নম্বর আশিদ্রোন ইউনিয়নের গিয়াস মিয়ার কলোনী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় মাদকদ্রব্য বিক্রয়কালে বিল্লাল মিয়া (৪৬) নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
আটককৃত বিল্লাল মিয়া খাসগাঁও গ্রামের মৃত জিতু মিয়ার ছেলে। জিতুকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট এর আনুমানিক বাজারমূল্য ১৩ হাজার পাঁচশ টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে।
উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে। আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করে তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে শ্রীমঙ্গল থানার অফিসার ইনচার্জ জহিরুল ইসলাম মুন্না জানান, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান চলমান থাকবে।