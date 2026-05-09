হামে মৃত্যু ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে তদন্ত চলছে: স্বাস্থ্য সচিব – সারাবাংলা: লেটেস্ট বাংলা খবর | ব্রেকিং নিউজ

ঢাকা: দেশে প্রকট আকারে ধারণ করা হাম ও হামের উপসর্গে শিশু মৃত্যু এবং অব্যবস্থাপনার বিষয়ে কারণ উদঘাটন ও দোষীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী।
শনিবার (৯ মে) বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মিল্টন হলে হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত “হামের প্রাদুর্ভাব ও উত্তরণের পথ” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান।
তবে কয় সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কবে নাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতে পারে সে বিষয়ে কিছু জানাননি তিনি।
হামের প্রাদুর্ভাবের কারণে স্কুল বন্ধের পরিকল্পনা আছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব বলেন, সরকার এ রকম কোনো চিন্তা করছেনা আপাতত। সিটি করপোরেশনের নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলোকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।