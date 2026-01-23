১০ দলীয় নির্বাচনি জোটে যোগ দিচ্ছে ইরানের লেবার পার্টি

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১০দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে যোগ দিচ্ছে ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরানের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি। ফলে ১০দলীয় ঐক্য আবার ১১ দলে পরিণত হচ্ছে।
জানা গেছে, শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে ডা. ইরানের নেতৃত্বে লেবার পার্টির নেতারা ১০ দলীয় ঐক্যে যোগ দেবেন।
লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বিষয়টি নিশ্চিত করে সারাবাংলাকে বলেন, ইনশাআল্লাহ আমরা ১০দলীয় ঐক্যের সঙ্গে যোগ দেব। আগেও বিএনপির নেতৃত্বে যে ২০দলীয় জোট ছিল সেই জোটের অন্যতম দল ছিল জামায়াতে ইসলামী। তারা আমাদের পুরোনো মিত্র। বর্তমানে দেশের নির্বাচনি যে পরিস্থিতি দেশের মানুষ যদি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তাহলে আমাদের যে ১১দলীয় নির্বাচনি ঐক্য হতে যাচ্ছে সেই ঐক্যের পক্ষে মানুষ রায় দেবে বলে আশা করি।
ডা. ইরানের লেবার পার্টি দীর্ঘদিন বিএনপির নেতৃত্বে ২০দলীয় জোটে ছিল। জোট ভেঙে যাওয়ার পরও তারা বিএনপির সঙ্গে এক কাতারে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নেয়। ২০১৮ সালে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পিরোজপুর-২ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেন ডা. ইরান। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিএনপির পক্ষ থেকে তার দলকে কোনো আসন না দেওয়ায় গত ৪ নভেম্বর বিএনপির সঙ্গ ত্যাগ করে লেবার পার্টি।
ডা. ইরান ঢাকা-১২ ও ঝালকাঠী-১ আসনে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও গত ২০ জানুয়ারি তিনি দুটি মনোনয়ন প্রত্যাহর করে নেন। তবে লেবার পার্টির আনারস প্রতীকে মাঠে রয়েছেন ১৫জন প্রার্থী। জামায়াত জোটে গেলে কোনো আসন দেবে কি না জানতে চাইলে ডা. ইরান বলেন, যেহেতু আগেই সব ঠিক হয়ে গেছে এখন সে সুযোগ নেই। তবে ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকতে চাই সেজন্য এই জোটে যোগ দিচ্ছি।
এদিকে জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম বলেছেন, শনিবার তাদের ১০ দলীয় ঐক্য পুনরায় ১১দলে পরিণত হবে। তবে কোন দল তাদের ঐক্যে যুক্ত হবে তা তিনি বলেননি। মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য এবং আ স ম আবদুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) এই ১০দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। তবে যেহেতু এখন আর তাদেরকে আসন দেওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা এই ঐক্যের সঙ্গে যোগ দেবেন কি-না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ঐক্যের সঙ্গে যোগ দেবেন কি-না জানতে চাইলে মাহমুদুর রহমান মান্না শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাতে সারবাংলাকে বলেন, না সে ধরনের কোনো সম্ভাবনা এখনো তৈরি হয়নি। তবে এরকম প্রস্তাব যদি আসে তখন ভেবে দেখব।
অপর দিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জামায়াতের এক নেতা সারাবাংলাকে বলেন, আ স ম রব এবং মাহমুদুর রহমান মান্না আমাদের সঙ্গে আসতে চাচ্ছেন। কিন্তু এখন তাদের আর আসন দেওয়ার সুযোগ নেই।
এ প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, অনেক দল আমাদের সঙ্গে আসতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের আসন দেওয়ার কোনো সুযোগ না থাকায় তাদের বলেছি যোগ দিতে পারেন। কিন্তু আসন দেওয়া সম্ভব হবে না।