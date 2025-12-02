বুধবার, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:৪৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
৩৫ বছরের অপেক্ষা শেষ, ফেব্রুয়ারিতে ভোট IND vs SA: After surpassing Shahid Afridi, Rohit Sharma set for another historic milestone | Cricket News খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে তিন বাহিনী প্রধান ঠাকুরগাঁওয়ে লিগ্যাল এইড দরিদ্র মানুষের জন্য ন্যায়ের নতুন ঠিকানা Virat Kohli to play in Vijay Hazare trophy after 15 years; DDCA confirms | Cricket News Naga Chaitanya Drops Post After Samantha Ruth Prabhu’s Wedding; Ranveer Singh Reacts To Kantara Mimicry Row | Bollywood News Kartik Aaryan’s Parents Purchase Rs 10.83-Crore Office Unit In Mumbai’s Vile Parle | Bollywood News Not Just Ranbir Kapoor, This Bollywood Actor With Kapoor Ties Too Has A Secret Social Media Account IND vs SA 2nd ODI: Rohit Sharma-Virat Kohli in focus as India brace for Proteas fightback in Raipur | Cricket News IND vs SA: Will rain disrupt India vs South Africa 2nd ODI in Raipur? | Cricket News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

৩৫ বছরের অপেক্ষা শেষ, ফেব্রুয়ারিতে ভোট

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
৩৫ বছরের অপেক্ষা শেষ, ফেব্রুয়ারিতে ভোট


রংপুর: দেশের ঐতিহ্যবাহী রংপুরের কারমাইকেল কলেজে দীর্ঘ ৩৫ বছর পর কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাতে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্ট সময়সূচি প্রকাশিত হয়ে।

প্রকাশিত রোডম্যাপ অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে ভোট গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়া গেলেই এই সময়সূচি আরও এগিয়ে আনা যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ঘোষণা সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফল, যা গত কয়েক মাস ধরে জোরালো হয়েছে। রোববার (১ ডিসেম্বর) শিক্ষার্থীরা ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছিলেন, যা আজ সকাল থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অব্যাহত ছিল।

এদিকে কলেজের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে উৎসাহের ঢেউ উঠেছে, যা ক্যাম্পাসে উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিয়েছে। এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আজকের এই রোডম্যাপ আমাদের ৩৫ বছরের সংগ্রামের বিজয়। এখন গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস গড়ার পালা।’

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শিক্ষার্থীদের জোরালো দাবির প্রেক্ষিতে কলেজ প্রশাসন এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ (মাউশি) এবং স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি অবগত করেছে। নির্বাচন আয়োজনের অনুমতির জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে প্রশাসন সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যদি মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত অনুমতি পাওয়া যায়, তবে ঘোষিত তারিখগুলো এগিয়ে আনা হবে। এই রোডম্যাপ নির্বাচন কমিশন গঠনের ওপর নির্ভরশীল, যা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের সাথে সাথেই গঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

কাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপের বিস্তারিত সময়সূচি অনুযায়ী, ৭ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে আইডি কার্ড নিশ্চিতকরণ, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে (ছবিযুক্ত) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, মন্ত্রণালয়ের অনুমতির সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন গঠন, নির্বাচন কমিশন গঠনের ২ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ (ছবিযুক্ত), চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের ১ সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, তফসিল ঘোষণার ২০ দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ। এই সময়সূচি পূরণ হলে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ সতর্কতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সব শিক্ষার্থীকে তাদের আইডি কার্ড নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। জানা গেছে, ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে ১৯টি বিভাগে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী পড়ছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে শেষবার কাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর থেকে কোনো নির্বাচন হয়নি। ২০১৯ সালে সাবেক শিক্ষার্থী ওসমান গণির রিটে হাইকোর্টে ভোটাধিকার বন্ধ রাখার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, কিন্তু তা আর এগোয়নি। পরে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন কাকসু নির্বাচনের দাবি তুলে আসছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় কুবিতে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল 

বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় কুবিতে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল 

জকসুর শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি–জিএসকে শোকজ

জকসুর শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি–জিএসকে শোকজ

জকসুর শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি-জিএসকে শোকজ

জকসুর শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি-জিএসকে শোকজ

রাবিতে শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ, তদন্তের দাবি

রাবিতে শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ, তদন্তের দাবি

ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর

ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর

তদন্ত প্রতিবেদন পেয়েও সাংবাদিক নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি ছাত্রদল

তদন্ত প্রতিবেদন পেয়েও সাংবাদিক নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি ছাত্রদল

খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
শ্যামনগরে লবণ সহনশীল ফসল ও সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
তারেক রহমান কি দেশের পথে?
খালেদা জিয়ার অসুস্থতার জন্য হাসিনা সরকার দায়ী: রাশেদ খান
খালেদা জিয়ার অসুস্থতার জন্য হাসিনা সরকার দায়ী: রাশেদ খান
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
নেতানিয়াহুর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের দাবিতে ইসরায়েলে গণবিক্ষোভ
নেতানিয়াহুর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের দাবিতে ইসরায়েলে গণবিক্ষোভ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST