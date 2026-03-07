৬৫০ ওল্ড প্ল্যাসিডিয়ানের অংশগ্রহণে ওপিএ ইফতার মাহফিল ২০২৬ অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম: প্রায় ৬৫০ জন ওল্ড প্ল্যাসিডিয়ানের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে **ওপিএ (OPA) ইফতার মাহফিল ২০২৬**। প্রথমবারের মতো ঐতিহ্যবাহী **সেন্ট প্ল্যাসিডস স্কুল অ্যান্ড কলেজ** প্রাঙ্গণে এই আয়োজন করা হয়।
ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট প্ল্যাসিডস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল **ব্রাদার সবুজ বালা**। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার**।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ওপিএ’র সভাপতি **হাফিজুর রহমান** ও সাধারণ সম্পাদক **মামুনুর রহমান**। এছাড়াও সাবেক সভাপতি **মোহাম্মদ রফিক**, **ইঞ্জিনিয়ার আলী আহমেদ**, **মাশফিক আহমেদ চৌধুরী**, **ইঞ্জিনিয়ার আবু রাশেদ চৌধুরী**, **ইমতিয়াজ হাবিব রনি**সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ইফতার মাহফিলে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলন, স্মৃতিচারণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে একে অপরের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যতেও ওল্ড প্ল্যাসিডিয়ানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক যোগাযোগ আরও জোরদার করতে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।
অনুষ্ঠানটি দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।