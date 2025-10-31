কালিয়াকৈরে অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:
গাজীপুরের কালিয়াকৈর বাস টার্মিনাল এলাকায় শুক্রবার সকালে অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রম বিষয়ক সহ-সম্পাদক হুমায়ুন কবির খান।
তিনি বলেন, অটোরিকশা চালক ও শ্রমজীবী মানুষ দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে বিএনপি সব সময় পাশে থাকবে।
এ সময় গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন ও শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মিনার উদ্দিনসহ শ্রমিক ফেডারেশনের বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
হুমায়ুন কবির খান বলেন, মহাসড়কের দু’পাশে সার্ভিস লাইনে যারা অবৈধভাবে দখল করে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সাথে নিয়ে দ্রুত তাদের উচ্ছেদ পরিচালনা করতে হবে।
সভা শেষে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি র্টামিনাল থেকে বের হয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক প্রদক্ষিণ শেষে টার্মিনালে এসে শেষ হয়।