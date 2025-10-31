শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৫৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Abhishek Sharma hails Jemimah Rodrigues, gives India vs South Africa Women’s World Cup final prediction | Cricket News Jonita Gandhi Shares Pic With Enrique Iglesias After Opening His Mumbai Concert: ‘One With Everyone’s Hero’ | Bollywood News কালিয়াকৈরে অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত From Debut At 14 To Launching Her Own Perfume Brand: A Look At Billie Eilish’s Net Worth | Hollywood News IND vs AUS, 2nd T20I: India batters poor; Australia take 1-0 lead | Cricket News Dining With The Kapoors: Kareena, Karisma Come Together To Congratulate Armaan Jain | Bollywood News Tilak Varma pulls off Suryakumar Yadav-like stunner to dismiss Travis Head – watch | Cricket News ঢাকা-৫ আসনে হাজী ইবরাহীমকে বিজয়ী করুন: গাজী আতাউর Orry Channels His Inner Sabrina Carpenter In Hilarious Video, Suhana Khan Can’t Stop Laughing | Bollywood News কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জামায়াত প্রার্থীদের বিজয়ী করুন: মুজিবুর
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈরে অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
  • ৬ সময় দেখুন
কালিয়াকৈরে অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি:

গাজীপুরের কালিয়াকৈর বাস টার্মিনাল এলাকায় শুক্রবার সকালে অটোরিকশা চালকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির শ্রম বিষয়ক সহ-সম্পাদক হুমায়ুন কবির খান।

তিনি বলেন, অটোরিকশা চালক ও শ্রমজীবী মানুষ দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে বিএনপি সব সময় পাশে থাকবে।

এ সময় গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন ও শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মিনার উদ্দিনসহ শ্রমিক ফেডারেশনের বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
হুমায়ুন কবির খান বলেন, মহাসড়কের দু’পাশে সার্ভিস লাইনে যারা অবৈধভাবে দখল করে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সাথে নিয়ে দ্রুত তাদের উচ্ছেদ পরিচালনা করতে হবে।

সভা শেষে একটি র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিটি র্টামিনাল থেকে বের হয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক প্রদক্ষিণ শেষে টার্মিনালে এসে শেষ হয়।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Jonita Gandhi Shares Pic With Enrique Iglesias After Opening His Mumbai Concert: ‘One With Everyone’s Hero’ | Bollywood News

Jonita Gandhi Shares Pic With Enrique Iglesias After Opening His Mumbai Concert: ‘One With Everyone’s Hero’ | Bollywood News

From Debut At 14 To Launching Her Own Perfume Brand: A Look At Billie Eilish’s Net Worth | Hollywood News

From Debut At 14 To Launching Her Own Perfume Brand: A Look At Billie Eilish’s Net Worth | Hollywood News

Dining With The Kapoors: Kareena, Karisma Come Together To Congratulate Armaan Jain | Bollywood News

Dining With The Kapoors: Kareena, Karisma Come Together To Congratulate Armaan Jain | Bollywood News

Orry Channels His Inner Sabrina Carpenter In Hilarious Video, Suhana Khan Can’t Stop Laughing | Bollywood News

Orry Channels His Inner Sabrina Carpenter In Hilarious Video, Suhana Khan Can’t Stop Laughing | Bollywood News

ঢাকা-৫ আসনে হাজী ইবরাহীমকে বিজয়ী করুন: গাজী আতাউর

ঢাকা-৫ আসনে হাজী ইবরাহীমকে বিজয়ী করুন: গাজী আতাউর

কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জামায়াত প্রার্থীদের বিজয়ী করুন: মুজিবুর

কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জামায়াত প্রার্থীদের বিজয়ী করুন: মুজিবুর

বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
বারইয়ারহাট পৌরসভার দমদমা কবরস্থান সড়কের বেহাল দশা : জনদুর্ভোগে অতিষ্ঠ মানুষ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
আগামীকাল থেকে সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, দেয়া হবে কাগজের ব্যাগ
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় অটোরিকশা উল্টে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
অর্ধশতাধিক কবি-বাচিকশিল্পীর অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কবিতা উৎসব
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায়
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাবি শিক্ষকদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ পৃথিবীতে নাই: মাহমুদুল হাসান চৌধুরী
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত, সুনামির শঙ্কা
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
Rakhi Sawant Jokes Donald Trump Is Her Father: ‘Mere Asli Papa Toh Wahi Hai’ | Watch | Bollywood News
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
ব্র্যাক ব্যাংক ও বিডিওএসএন-এর উদ্যোগে কক্সবাজারে ৪১ নারী উদ্যোক্তার ‘আমরাই তারা’ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST