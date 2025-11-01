কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত

শাকিল হোসেন, কালিয়াকৈর (গাজীপুর)প্রতিনিধি:
সাম্য ও সমতায় ,দেশ গড়বে সমবায়, এই শ্লোগান কে সামনে রেখে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে উপজেলা জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজন জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয় । এ উপলক্ষে একটি র্যালী বের হয়। র্যালীটি উপজেলা থেকে শুরু করে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক প্রদক্ষিণ্ করে উপজেলা চত্তরে গিয়ে শেষ হয়। পরে হল রুমে উপজেলা প্রশাসন ও সমবায়ের আয়োজনে ৫৪ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মুহাম্মদ জাকারিয়া। অনু্ষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, কালিয়াকৈর মৎস্য আড়ৎ সমবায় সমিতির কোষাধ্যক্ষ সোহেল রানা। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ,কালিয়াকৈর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা কাউছার আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ইঊসিসিএ লিমিটেডের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন ও কালিয়াকৈর থানার ওসি তদন্ত জাফর আলী খান সহ সমবায় সমিতির সদস্য, সাংবাদিক,ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-ও কর্মচারীবৃন্দ।